Le pagelle del PSG - Mbappé, Icardi, Neymar: un tridente da paura

Risultato finale PSG-Galatasaray 5-0

Rico 6 - Completamente inoperoso per tutta la partita. Il Galatasaray non tira mai in porta e lui si gode tra i pali lo spettacolo dei suoi.

Kurzawa 6 - Presidia la fascia senza alcuna fatica, sbriga senza problemi i compiti difensivi. Non disdegna le avanzate in avanti, sull'asse con Sarabria e Mbappé. (Dal 76' Verratti s.v.).

Marquinhos 6 - Da veterano guida la difesa con disinvoltura, primo regista e motore del gioco dei parigini. Non gli serve impegnarsi per fermare gli attaccanti avversari.

Diallo 6 - Una partita semplice, senza insidie né pericoli. In mezzo alla difesa garantisce la giusta attenzione, chiudendo le porte a ogni tentativo dei turchi.

Bernat 6.5 - Un motorino inesauribile per tutta la gara, si lancia sulla fascia per far salire palla in favore di Neymar. Ben poco da fare in copertura.

Sarabia 7 - Una serata di grazia per il centrocampista. Sfiora il gol in apertura, trova quello del raddoppio. Fondamentali i suoi inserimenti e colpi di classe.

Paredes 6.5 - Detta alla perfezione i tempi della manovra, autentico metronomo di centrocampo. Lucido e preciso, le azioni pericolose nascono sempre dai suoi piedi.

Kouassi 6.5 - Controlla in scioltezza ogni situazione, senza bisogno di usare le maniere forti. In mezzo al campo alza un muro che non lascia passare gli avversari. (Dal 76' Kehrer s.v.).

Mbappé 7.5 - Devastante, in velocità sulla fascia fa quello che vuole. Palloni in mezzo come se piovesse, vedi gli assist per le reti di Icardi e Neymar. Gli manca solo il gol.

Icardi 7 - Scalda i motori e fa quello che sa fare meglio. Si vede annullare un gol, si gode la rete che sblocca il risultato. Costantemente pericoloso in area. (Dal 67' Cavani 7 - Gli altri hanno già avuto le loro gioie ma contribuiscono alla sua: Neymar gli cede il rigore, il Matador segna il 5-0 dal dischetto).

Neymar 8 - Con il suo filtrante dà il via al primo gol. Veste i panni dell'assist man per le reti di Sanabria e Icardi. La ciliegina sulla torta è la gioia personale del tris.