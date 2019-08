Le pagelle del PSG - Mbappé mette la solita firma, Di Maria decisivo

Risultato finale: PSG-Rennes 2-1

Areola 6 - Non ha alcuna responsabilità sulla rete siglata da Hunou in avvio di partita, poco chiamato in causa dagli avanti del Rennes. Nella ripresa non si sporca praticamente mai i guanti.

Meunier 5,5 - Lo stato di forma è da campionato, ha tanta corsa e la dimostra lungo tutta la corsia di destra. Peccato per i numerosi traversoni non andati a segno, poteva sicuramente fare meglio. (Dal 81' Thiago Silva sv).

Kehrer 5 - Colpisce una traversa che grida ancora vendetta ma nel giro di un minuto si addormenta, stende il tappeto rosso per Hunou che sblocca l'incontro. Errore grave per il difensore centrale tedesco.

Diallo 6 - Prima uscita ufficiale per il neo acquisto, il centrale ex Dortmund ha poco lavoro da svolgere a Shenzen. Grande prestanza fisica ed un'intesa con Kehrer ancora da affinare.

Bernat 6 - Prova sufficiente senza grandi picchi, l'ex terzino del Bayern Monaco si propone lungo la corsia di sinistra dialogando con Mbappé. Prova anche la conclusione ma è uno di quelli che sbatte sul muro della difesa del Rennes.

Herrera 5,5 - Spesso cercato dai compagni ma appannato dalla pressione di Camavinga, soffre la presenza del giovanissimo centrocampista del Rennes che gli concede davvero pochissimo spazio. (Dal 62' Di Maria 7 - Serviva la giocata del campione per conquistare questa Supercoppa, il Fideo entra e decide la sfida. Si incarica della battuta di un calcio di punizione e disegna la traiettoria perfetta per vincere il trofeo).

Marquinhos 7 - Un primo tempo abbastanza sonnecchiante, nella ripresa la musica cambia. E' un difensore centrale ma con il destro di un rifinitore, giocata da applausi che porta al pareggio di Mbappé. (Dal 78' Paredes sv).

Verratti 6 - In un primo tempo in cui il Paris Saint-Germain è privo di idee, il centrocampista italiano prova ad accendere la luce. Prova in più di un'occasione l'imbucata per gli attaccanti, cala leggermente nella ripresa.

Sarabia 6,5 - Dopo la splendida stagione con il Siviglia, si conferma anche con la maglia del PSG. Comincia la sua nuova avventura con un assist, quello per Mbappé per il momentaneo pareggio. Sempre temibile lungo la corsia destra.

Cavani 5,5 - Nell'ennesimo titolo vinto dal Paris Saint-Germain non arriva la firma del Matador, partita abbastanza complicata per l'ex Napoli che viene tallonato da Da Silva. Si rende pericoloso soltanto in un'occasione e su regalo di Bourigeaud.

Mbappé 7 - I successi della formazione di Tuchel passano dalle giocate del miglior calciatore dei parigini, quando si accende è imprendibile per gli avversari. Nella ripresa punta a ripetizione Gelin, trova la rete del momentaneo pareggio sfruttando l'assist di Sarabia.