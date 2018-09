Le pagelle del PSG - Mbappé segna ma sbaglia sul 3-2, Cavani isolato

Risultato finale: Liverpool-Paris Saint-Germain 3-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Areola 6.5 - Nel tiro al bersaglio della prima frazione di gara ci mette una pezza in più di un’occasione. Incolpevole sui gol.

Meunier 6.5 - Quando i giocatori del Liverpool spingono dalla sua parte lo mettono sempre in difficoltà ma riapre i giochi con una conclusione potente e precisa.

Kimpembe 5.5 - Inizia in affanno come tutta la squadra, in concorso di colpa con Thiago Silva il gol dell’1-0 poi disputa un secondo tempo ordinato.

Thiago Silva 6 - Ha qualche responsabilità però sul gol di Sturridge ma poi disputa una prestazione tutto sommato sicura.

Bernat 5 - Dalla sua parte Alexander-Arnold ma soprattutto Salah fa quello che vuole. Ingenuo quando atterra in area Mané per il rigore del 2-0.

Rabiot 6 - Perde molti duelli in mezzo al campo, nella ripresa è più ordinato in entrambe le fasi di gioco.

Marquinhos 5 - Tuchel lo schiera davanti alla difesa e la velocità dei giocatori del Liverpool lo mettono in difficoltà. Viene saltato da Firmino in occasione del 3-2

Di Maria 5 - Gioca molto distante dalla porta senza mai farsi vedere dalle parti di Alisson anche se da un suo cross nasce la rete del 2-1 di Meunier (Dall’81’ Draxler sv).

Mbappé 5.5 - Non si vede praticamente mai fino a quando Neymar non lo mette in condizioni di battere a rete per il 2-2. Perde il pallone che dà il via all’azione del 3-2.

Cavani 5 - Viene braccato dalla retroguardia del Liverpool che ne limita la pericolosità. E’ in posizione irregolare quando va sul pallone nell’azione da cui nasce il 2-1 (Dall’82’ Choupo-Moting sv)

Neymar 5.5 - Del tridente è quello che cerca almeno la conclusione in porta ma Alisson, nel primo tempo, gli sbarra la strada. Suo l’assist per il 2-2 di Mbappé ma è troppo poco.