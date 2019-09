Le pagelle del PSG - Mbappé torna e spacca la partita. Neymar segna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Bordeaux-PSG 0-1

K. Navas 6 - Il primo e unico tiro in porta del Bordeaux, parato facilmente, arriva al 76'. Questo spiega meglio di ogni altra cosa la partita del portiere ex Real Madrid.

Kurzawa 5,5 - Tocca pochi palloni e sbaglia qualche controllo di troppo. Dopo la partita negativa con il Reims ci si aspettava qualcosa in più.

Thiago Silva 6,5 - Attento in ogni frangente, non perde la calma anche di fronte al tentativo finale del Bordeaux di acciuffare il pareggio. Capitano vero.

Diallo 6,5 - Con Thiago Silva forma una coppia di centrali veramente difficile da superare per gli avversari. Si affaccia anche in avanti in un paio di occasioni.

Meunier 6,5 - Rullo continuo sulla fascia destra. Dai suoi piedi partono cross a ripetizione, non sfruttati a dovere dai compagni. Nel finale sfiora anche il gol.

Marquinhos 5,5 - Insieme a Kurzawa l'unico apparso un po' fuori dal gioco di Tuchel. L'esperimento in mediana, per ora, non è perfettamente riuscito.

Verratti 6 - Solita prova di classe e sostanza del centrocampista abruzzese, che nel finale rimedia un'ammonizione evitabile.

Gueye 6 - Presenza costante sia in difesa che a centrocampo.

Di Maria 5,5 - L'argentino ci prova ma non è in una giornata di grazia. Fermato spesso e volentieri dai difensori del Bordeaux, va vicino al gol con un pallonetto che non sorprende Costil. (dall'87' Bernat - s.v.)

Neymar 6,5 - Spina nel fianco costante per gli avversari, anche se fino al gol sbaglia un po' troppo sotto porta. Suo il gol decisivo della sfida.

Sarabia 5 - Non incide praticamente mai e resta ingabbiato nella morsa della difesa del Bordeaux. (dal 60' Mbappé 7 - Entra e spacca in due la partita. Il francese dimostra perché è considerato uno dei talenti più forti d'Europa, e Tuchel può sorridere nel riaverlo con sé dopo un mese di assenza)