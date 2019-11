Le pagelle del PSG: Navas e Icardi regalano gli ottavi di finale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le pagelle del Paris Saint Germain, formazione francese che ha sfidato il Club Brugge questa sera nel quarto turno di Champions League. La sfida si è giocata al Parco dei Principi e ha visto la formazione di Tuchel vincere 1-0 grazie alla rete segnata da Mauro Icardi al 22’ del primo tempo. Successo che vale la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions con due giornate d’anticipo. Ecco le pagelle del Paris Saint Germain:

Navas 8 Ordinaria amministrazione nel primo tempo, compie una doppia parata fondamentale su Okereke e Bonaventure che salva il risultato a inizio ripresa. Decisivo però alla mezz'ora della ripresa, quando blocca il rigore calciato da Diagne.

Dagba 6,5 E’ dai suoi piedi che nasce il cross vincente per Mauro Icardi, che segna il vantaggio per il PSG. Non eccelle nel corso del suo match, anche se non commette errori.

Kimpembe 6 Fatica di più rispetto al compagno di reparto nel contenere Okereke, che più volte si presenta dalle parti di Navas senza però concretizzare.

Silva 6,5 Buone chiusure difensive e lanci preziosi in fase di costruzione. Bene in difesa anche se il compito è più complicato del previsto contro il tridente del Brugge. Provoca il rigore di Diagne, si fa perdonare sulla conclusione ravvicinata di De Ketelaere all’88’.

Bernat 5,5 Fatica a contenere Bonaventure, con l’attaccante del Club Brugge che si porta più volte sul fondo oppure nei pressi della porta di Navas. Nella ripresa emerge in fase di costruzione.

Marquinhos 6 Buoni lanci nella prima fase del match, la sua tecnica non emerge particolarmente questa sera.

Gueye 6,5 Importante il suo contributo a ridosso dell’area avversaria, dove è una preziosa sponda per Mbappè e Di Maria ma i due attaccanti non concretizzano e vengono spesso stoppati dalla difesa belga.

Verratti 6,5 Qualche indecisione all’inizio, poi entra pian piano nel suo ruolo e disputa un match positivo. Fatica a contenere Bonaventure e rimedia un giallo per fermare un giocatore avversario (dal 45’ s.t. Sarabia sv Pochi minuti in campo).

Mbappè 6 A lui tocca il lavoro ‘sporco’: più volte bersagliato dai difensori ospiti, attira su di se le attenzioni della difesa belga che gli dà poco respiro (dal 38’ s.t. Draxler sv Come Cavani, all’esordio in questa edizione della Champions League. Anche lui ha poco tempo per mostrarsi).

Icardi 7 Quarto gol in quattro partite nella massima competizione europea: è bravo a sfruttare il passaggio che gli offre Dagba e insaccare da pochi passi. Decisivo (dal 27’ s.t. Cavani 5,5 Esordio per lui in questa Champions League, qualche pallone toccato ma poco altro).

Di Maria 6 Scalda i guanti di Mignolet con la punizione battuta al 5’ e che il portiere respinge. Esce di scena per una parte del match, per poi riapparire nel secondo tempo. Sufficiente.