Le pagelle del PSG - Neymar decisivo, Di Maria non brilla

Risultato finale: Nizza-PSG 0-3.

Areola 6 - Poco lavoro da svolgere nel secondo tempo, dove guarda il match senza sporcarsi le mani. Nel primo tempo qualche intervento, ma nulla di eclatante.

Kehrer 6 - Gestisce molto bene la corsia di competenza, concede poco spazio agli avversari. Si vede meno in attacco, pensa di più a difendere. Non forza mai la giocata.

Silva 6.5 - Gestisce molto bene le giocate del Nizza, non concede spazi. Anche nel momento iniziale di difficoltà gestisce molto bene le accelerazioni degli avversari.

Marquinhos 6 - Un po' meno preciso rispetto al compagno di reparto, ma gioca comunque una buona gara. Nella ripresa non ha molto lavoro da svolgere, sale bene sui calci piazzati.

Kimpembe 6 - Non spinge molto bene, ma gestisce tutte le accelerazioni degli avversari. Dalle sue parti c'è un cliente scomodo come Atal.

Nkunku 7 - In mezzo al campo domina come sempre, non sbaglia quasi nulla. Prima di uscire trova anche la rete, la seconda dei parigini. (Dal 56' Bernat 6 - Si muove molto bene, quando deve difendere lo fa senza complimenti).

Rabiot 7 - In mezzo al campo è l'ago della bilancia. Non lascia girare nessuno, si prende un po' di rischi ma gioca un calcio spettacolare.

Di Maria 6 - Qualche spunto interessante, ma niente di più. Ogni tanto prova la conclusione, ma non trova la porta. (Dal 71' Verratti 6.5 - Non è ancora al meglio, ma quando si gira e lancia gli attaccanti è uno spettacolo per tutti).

Neymar 7 - Sull'atteggiamento ci sono ancora molti dubbi, ma segna un gran bel gol. Il Var gli nega la gioia, ma nel finale di gara trova la seconda rete personale.

Diaby 6.5 - Affonda molto bene sulla corsia di competenza, soprattutto quando trova spazi diventa imprendibile. (Dal 72' Choupo-Moting 6 - Meno pericoloso del compagno di reparto, ma gestisce molto bene le giocate degli avversari).

Mbappé 6 - Termina spesso in fuorigioco, ma si sbatte molto bene accelerando e aggredendo i portatori di palla. Ma negli ultimi sedici metri sbaglia troppo.