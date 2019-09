Le pagelle del PSG - Neymar decisivo, Icardi rimandato

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Strasburgo 1-0.

Navas 7 - Finalmente il PSG ha trovato il suo numero uno. Come al solito non blocca mai la sfera, ma l'estetica serve a poco quando devi risolvere i problemi in difesa. Se lo Strasburgo non segna è soprattutto merito suo e dei suoi interventi.

Dagba 6.5 - Sulla corsia è l'unico che non molla mai, spesso prova la sovrapposizione anche se non sempre viene servito dai compagni. Da evidenziare anche la sua prova difensiva.

Silva 5.5 - Leggermente affaticato, non è brillante nemmeno quando deve impostare. Fa fatica a rincorrere gli avversari, non eccelle nemmeno sul suo fondamentale preferito, ovvero il colpo di testa.

Diallo 5 - Qualche errore da matita rossa, ma soprattutto moltissima insicurezza in marcatura. I maggiori pericoli per la compagine parigina arrivano proprio dalle sue parti.

Kurzawa 5 - Soffre come il compagno di reparto, spesso è nervoso e compie interventi inutili come nel caso del cartellino giallo nel finale di tempo. Sbaglia troppo, deve dare più sicurezza. (Dal 72' Kimpembe 6 - Dal suo ingresso in campo il PSG non rischia praticamente nulla in fase di non possesso).

Gueye 5.5 - Non entra molto nella manovra offensiva, spesso si limita a svolgere il proprio lavoro senza mai affondare il piede sull'acceleratore.

Verratti 6.5 - Uno dei più propositivi, soprattutto nel primo tempo. Sporca molto bene le linee di passaggio e davanti la difesa diventa un elemento imprescindibile. Se riesce a trovare quella continuità che gli è mancata nei momenti chiave, può diventare decisivo in questa rosa piena di qualità ma che spesso si guarda allo specchio.

Sarabia 5 - Inizia bene giocando con intelligenza molti palloni. Con il passare dei minuti si eclissa, non riuscendo più ad incidere sulla sfida. (Dal 71' Herrera 6.5 - Entra in campo lui e la squadra cambia passo, pericoloso in un paio di circostanze).

Neymar 8 - Migliore in campo, non solo per il gol. A volte esagera con i dribbling e le giocate, ma ci mette impegno nonostante i fischi. Nel finale arpiona un pallone innocuo e si inventa una gran conclusione che decide il match.

Di Maria 4 - Gioca troppo con gli avversari perdendo spesso il tempo di gioco. Si inventa soluzioni cervellotiche che portano soltanto ai fischi da parte del pubblico di fede parigina.

Choupo-Moting 5 - Tolto il colpo di testa si vede davvero poco in attacco e non crea moltissimi pericoli. Sbaglia molto, la staffetta prevista con Icardi arriva soltanto nel secondo tempo. Ma Tuchel avrebbe potuto pensare prima al cambio. (Dal 62' Icardi 5.5 - Imballato per via della mancanza del ritmo partita, non riesce quasi mai a spaventare la retroguardia ospite).