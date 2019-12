Le pagelle del PSG - Neymar incontenibile. Mbappé pungente

Risultato finale: Montpellier-PSG 1-3

Keylor Navas 6 - Difende i pali della porta del PSG venendo criminalmente colpito al volto da una bottiglietta lanciata dagli spalti.

Meunier 6 - Vigila lungo la fascia destra attaccando e difendendo con lo stesso identico impegno.

Thiago Silva 6,5 - Guida la difesa di Tuchel facendosi particolarmente apprezzare in fase di disimpegno.

Kimpembe 6 - Gioca disciplinatamente al fianco di Thiago Silva uscendo anzitempo a causa di un problema al flessore sinistro (dal 19' Diallo 5,5 - Subentra all'infortunato Kimpembe rischiando, ad inizio ripresa, di provocare un calcio di rigore).

Bernat 5,5 - Lavora lungo l'out mancino concedendo, suo malgrado, qualche metro di troppo agli avversari.

Sarabia 6 - Veste i panni della mezzala andando vicino, un paio di volte, alla giocata decisiva.

Paredes 5 - Sbaglia un consistente numero di palloni rendendosi sfortunatamente protagonista di un'autorete.

Gueye 6 - Lavora generosamente in mezzo al campo trovandosi costretto a chiedere il cambio per problemi muscolari (dal 25' Kouassi 5,5 - Sostituisce l'acciaccato Gueye interpretando, in maniera poco convincente, un paio di ruoli a centrocampo).

Mbappé 7,5 - Affonda sistematicamente lungo la fascia di competenza apponendo la propria firma su un gol ed un assist (dal 90' Choupo-Moting sv - Prende il posto di Mbappé non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Icardi 7 - Capitalizza i pochissimi palloni giocabili giunti dalle sua parti realizzando, in maniera rapace, la rete del definitivo 3-1 per il PSG.

Neymar 8 - Salta costantemente l'uomo, oltre a far espellere Pedro Mendes e colpire un palo, trascinando i parigini al successo con un gol ed un assist.