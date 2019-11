Le pagelle del PSG - Sarabia, entra e suona la carica. Navas decisivo

Risultato finale: Real Madrid-Paris Saint-Germain 2-2

Navas 7 - Se il Paris Saint-Germain rimane in partita per tutto il corso dell'incontro è grazie al grande ex di giornata, subisce due reti ma è miracoloso in almeno tre occasioni. Super le due parate sui tentativi ravvicinati di Benzema prima e Isco dopo.

Meunier 6,5 - Nel finale di gara è uno tra gli uomini decisivi per il grande pareggio della formazione di Tuchel, spinge molto lungo la corsia destra e timbra l'assist per la rete di Mbappé che riapre.

Thiago Silva 6 - Uno dei pochi a salvarsi sulla linea difensiva dei parigini, quando può ci mette una pezza specie sulle imprecisioni di Kimpembe. Prova a rendersi pericoloso anche sui calci piazzati.

Kimpembe 5 - Probabilmente l'anello debole della retroguardia del PSG nella serata del Bernabeu, manca di precisione e determinazione nel contrastare gli attaccanti avversari. Soffre molto Benzema.

Bernat 5,5 - Parte abbastanza bene, un buon numero di traversone spediti all'interno dell'area di rigore avversaria. Con il passare dei minuti abbassa il suo raggio d'azione, dalla sua fascia nasce il gol di Benzema.

Gueye 5 - Un grande passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, in un contesto più impegnativo palesa qualche falla preoccupate. Fa fatica a tenere a bada Toni Kroos che trova ampio spazio per fare il bello ed il cattivo tempo in mezzo al campo. (Dal 46' Neymar 6 - Per circa trenta minuti non entra praticamente in campo, nel finale si accende e dà il via alla manovra del gol del pareggio).

Marquinhos 6,5 - Tanto lavoro sporco per l'ex Roma costretto a fare gli straordinari per agire da specchio sui lucidi colleghi di centrocampo dei Blancos, meno intuizioni rispetto il solito ma guida la riscossa del Paris Saint-Germain.

Verratti 6 - Recuperato da Thomas Tuchel per questa importante sfida, gioca di fino quando possibile e si mette al servizio della squadra. Stavolta poco coadiuvato dal resto dei compagni.

Di Maria 5 - Chi l'ha visto? Il Fideo torna al Bernabeu dopo i successi con Ancelotti, stavolta però non si fa rimpiangere. Sballottato da una fascia all'altra, non punge praticamente mai. (Dal 76' Sarabia 7 - La mossa azzeccata di Tuchel, il cambio che inverte la sfida. Avvia la manovra del gol di Mbappé, glaciale con il mancino per gelare definitivamente il pubblico del Bernabeu che vale il definitivo pareggio).

Icardi 6 - Tre palloni toccati in area di rigore avversaria, due pericoli per la porta di Courtois e nella terza occasione viene steso dallo stesso portiere di casa. Sarebbe rigore ma l'arbitro ed il VAR, ingiustamente, vanificano tutto. Nel secondo tempo viene servito malissimo. (Dal 75' Draxler 6,5 - Entra in tutte le azioni pericolose del PSG nel finale di gara).

Mbappé 6,5 - Il calciatore più chiacchierato della vigilia, da sogno ad incubo per Zinedine Zidane. Per quasi tutta la sfida non si vede, si lascia andare a giocate fini a se stessi. Guida la riscossa parigina, approfitta dell'errore di Varane per il primo gol, entra nell'azione del secondo e sfiora la rete della vittoria.