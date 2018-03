Le pagelle del PSG - Scatenato Mbappe, ingenuità di Thiago Motta

Risultato finale: PSG-Angers 2-1

© foto di Insidefoto/Image Sport

Trapp 6,5 - Risponde presente sul destro velenoso dalla distanza di Tait nel primo tempo, non può nulla nella seconda frazione sul tiro ravvicinato di Ekambi. Nel finale è miracoloso il suo salvataggio sullo stesso attaccante dell'Angers.

Dani Alves 5,5 - Una prestazione non delle migliori per l'ex Juventus, il brasiliano perde qualche pallone di troppo e commette un brutto fallo ai danni di Bamba rischiando il rosso diretto.

Thiago Silva 7 - Capitano e leader incontrastato sia del PSG che dell'area di rigore, mette in mostra anche le sue doti in fase di costruzione pennellando il lancio dal quale nasce la seconda rete di Mbappe.

Kimpembe 6 - Ordinaria amministrazione per il difensore francese, in qualche occasione si ritrova a tappare qualche buco sulla sinistra dopo le sovrapposizioni di Kurzawa.

Kurzawa 6,5 - Non comincia benissimo con qualche errore sulla sinistra, bravo invece a capitalizzare il lancio al bacio di Thiago Silva e servire l'assist vincete per Mbappe. Nel secondo tempo è ancora più assidua la sua spinta sulla sinistra, si divora nel finale la rete del tris.

Verratti 5,5 - Leggiadro nei movimenti e bravo a distribuire i palloni per i compagni, l'unica macchia sull'errore in marcatura dal quale nasce la rete di Ekambi.

Thiago Motta 4,5 - Un'ingenuità del mediano italiano, brutto colpo con i tacchetti sul fianco di Thomas e cartellino rosso dopo soli sedici minuti lasciando i suoi in dieci uomini per tutta la sfida.

Draxler 6,5 - Nei primissimi palloni toccati lancia in porta Mbappe per la rete del vantaggio, cala leggermente alla distanza con il passare dei minuti. (Dal 77' Nkunku sv).

Mbappe 7,5 - Scatenato al Parco dei Principi il giovane attaccante francese, nel giro di venticinque minuti firma la doppietta da attaccante di razza. L'ex Monaco quando sprinta poi diventa imprendibile per la retroguardia dell'Angers. Nel finale poi colpisce anche la traversa.

Cavani 6,5 - In avvio di gara sfiora subito il grandissimo gol con un colpo di tacco, per il resto tiene sempre in apprensione la retroguardia dell'Angers. (Dal 58' Rabiot 6,5 - Positivo il suo ingresso in campo, manda in porta Mbappe che colpisce la traversa).

Di Maria 6,5 - Regala lampi di gran classe al pubblico del Parco dei Principi, delizioso poi quando si libera in slalom degli avversari. Il compagno Mbappe gli nega la gioia del gol. (Dal 68' Lo Celso 6 - Dispensa qualche buon pallone per i compagni, positivo il suo ingresso in campo).