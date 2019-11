Le pagelle del PSG - Sentenza Mauro Icardi, giocate su giocate di Di Maria

Risultato finale: PSG-Lille 2-0

Navas 6 - Soltanto una volta viene chiamato realmente in causa dopo nemmeno tre minuti di gara, subito in partita con la grande parata sul tentativo di Xeka. Per il resto poco impegnato.

Meunier 5,5 - Due errori in rapida successione, un giallo scontato e poco pericoloso lungo la corsia destra. Incide poco nell'economia del match, leggermente meglio nel secondo tempo. (Dal 65' Dagba 6 - Entra bene in partita, qualche buona giocata sulla destra).

Thiago Silva 6 - Fin troppo facile mettere freno alla poche iniziative della squadra di Galtier, quando c'è da svettare in area di rigore si fa trovare pronto e da capitano guida saggiamente la retroguardia.

Kimpembe 5,5 - Insieme a Meunier è una delle note poco liete della serata del Parco dei Principi, soffre probabilmente a dismisura un avversario come Ikoné e viene condizionato dall'ingenuo giallo ricevuto nella prima parte di gara.

Bernat 6,5 - Un moto perpetuo lungo la corsia mancina, accompagna l'azione offensiva del PSG con continuità e senza sbavature. Bravo ad intuire le giocate di Neymar, buona l'intesa tra i due.

Draxler 6,5 - Un secondo tempo non all'altezza del primo con un gol sbagliato da pochi passi ma il primo è da urlo, grandi giocate e un assist perfetto che spiana la strada per il raddoppio di Di Maria.

Marquinhos 6 - Ha giocato sicuramente delle partite migliori di queste ma l'ex Roma svolge il compitino senza sbavature, si abbassa sulla linea dei centrali per dare l'avvio alla manovra parigina.

Gueye 7 - Probabilmente il centrocampista che mancava maggiormente nelle precedenti stagioni al Paris Saint-Germain, acquisto azzeccato. Il primo a strozzare la manovra del Lille, utile anche in zona offensiva con l'assist vincente per Icardi.

Di Maria 7 - Il Fideo danza con la sfera, giocata su giocata per l'argentino che si dimostra uno dei più decisivi per i parigini. Parte da sinistra e si accentra, non si fa mancare la gioia personale.

Icardi 7 - Una sentenza. L'ex Inter viaggia praticamente ad una media di una rete a partita, quando passa un mezzo pallone in area di rigore lui riesce a trasformarlo in oro. Al primo pallone sigla il vantaggio dei parigini. (Dal 78' Cavani sv).

Neymar 6,5 - Dopo quattro partite fermo per infortunio torna con la voglia giusta di fare bene, si muove molto e offre dei grandi palloni dei compagni. Gli manca soltanto l'ultima giocata per ritrovare il gol. (Dal 65' Mbappé 6 - La sua velocità può incidere, qualche buona occasione creata nel finale di gara).