Le pagelle del PSG - Verratti fa la differenza, Sarabia deludente

Risultato finale: Metz-PSG 0-2

Bulka 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa per tutto il corso della partita, i tentativi di Diallo terminano di poco a lato. Soltanto nel finale rischia di combinare la frittata ma salva la sua prestazione.

Dagba 6 - Senza infamia e senza lode, seconda buona prestazione consecutiva per il giovane terzino del PSG. Non soffre sulle pochissime iniziative di Nguette, si lascia andare a volte in sovrapposizione.

Marquinhos 6,5 - Regista arretrato della formazione di Tuchel, la prima costruzione è affidata al brasiliano che si conferma uno dei migliori calciatori di Tuchel. Prova positiva e da leader quella dell'ex Roma.

Thiago Silva 6 - Soffre per un tempo per le buone giocate di Diallo, ci mette quarantacinque minuti per prendere le giuste contromisure all'attaccante del Metz ed è impeccabile nella ripresa.

Bernat 6,5 - Per un tempo è praticamente imprendibile, su e giù lungo la corsia mancina del campo. L'ex Bayern è l'uomo in più del PSG, viene falciato in area di rigore e si guadagna il penalty del vantaggio.

Gueye 6 - Prestazione abbastanza sufficiente la sua, funge da recupera palloni in mezzo al campo. Non risparmia qualche sortita offensiva, su un corner è sfortunato colpendo la traversa di testa.

Verratti 7 - Anche davanti alla difesa, il mediano italiano fa la differenza. Partita quasi perfetta per l'ex Pescara, tocca una miriade di palloni in mezzo al campo e serve l'assist vincente per Choupo-Moting. (Dal 81' Kurzawa sv).

Aouchiche 5,5 - Paga probabilmente l'emozione dell'esordio assoluto in Ligue 1, centrocampista classe 2002 inserito a sorpresa da Tuchel al posto di Paredes. Timido e abbastanza impacciato. (Dal 65' Paredes 5,5 - Entra in campo e non lascia il segno, probabilmente deluso dall'iniziale esclusione).

Sarabia 5,5 - Lo spagnolo è l'unico del trio d'attacco che non riesce ad accendersi nella sfida contro il Metz, spesso cercato dai compagni senza riuscire però mai ad avere la meglio su Delaine.

Choupo-Moting 6,5 - Timbra nuovamente il cartellino, tre gol nell'ultima settimana dopo la doppietta contro il Tolosa. A volte si estranea dal gioco, si fa trovare pronto da centravanti vero nell'unica occasione siglando la rete del raddoppio parigino. (Dal 90' Jesé Rodriguez sv).

Di Maria 6,5 - Il Fideo ha talento, lo dimostra ancora una volta nel primo tempo. Praticamente imprendibile, confeziona cambia di gioco praticamente perfetti con il mancino siglando anche il rigore del vantaggio parigino. Flessione, soprattutto fisica, nella ripresa.