Le pagelle del PSV - De Jong bomber, Angeliño è una freccia

Risultato finale PSV Eindhoven-Barcellona 1-2

Zoet 6 - Quando chiamato in causa, risponde presente: vedi la conclusione di Messi nel primo tempo. Non ha alcuna responsabilità sui gol subìti, anzi evita un passivo più pesante.

Dumfries 6 - L'urlo del gol gli si strozza in gola, il suo tentativo si infrange contro il palo. Più in affanno in fase difensiva quando si trova a dover fronteggiare le accelerate di Coutinho.

Schwaab 6 - Ferma Coutinho quando deve, con le buone o con le cattive. Sopperisce con il fisico alle mancanze tecniche, resta concentrato e non commette sbavature evidenti.

Viergever 5.5 - Marca a uomo Messi e non lo molla neanche per un secondo, almeno nel primo tempo. Poi la Pulce sale in cattedra e non riesce a stargli dietro.

Angelino 6.5 - Tiene alta la guardia, salvando su Vidal. Ottimo a difendere, altrettanto ad affondare sulla fascia sfornando cross in mezzo come quello per la rete di De Jong.

Rosario 6 - Vale quasi quanto un gol, il salvataggio del centrocampista sulla linea dopo la conclusione di Vidal. Coriaceo e tosto, fa sentire il suo peso in mediana.

Hendrix 6 - Fa quel che deve in mezzo al campo. Ci mette cattiveria tanto da prendersi il giallo e gestisce con calma la manovra olandese, stando attento a non sbagliare. (Dal 72' Malen 6 - Il giovanissimo 19enne regala un pizzico di vivacità alla squadra).

Pereiro 6.5 - Tutto quel che accade nel primo tempo è merito suo. Scuote un palo e un paio di conclusioni in porta. Avrebbe meritato miglior fortuna per quanto creato. (Dal 72' Guiterrez 5.5 - Entra per far legna ma si fa presto ammonire).

Lozano 5.5 - Sembra poco lucido e senz'altro non incisivo in attacco. Alla mezzora cicca un'ottima chance, non va meglio nella ripresa quando se ne divora un'altra.

De Jong 7 - Sfortunatissimo nel colpire la traversa nel primo tempo. Tanto movimento e buona presenza nell'area avversaria, fino alla soddisfazione del gol di testa a riaprire la gara.

Bergwijn 5.5 - Il classe '97 non manca di talento ma non è questa la serata nella quale gli riesce meglio metterlo in mostra. E' un po' fumoso, deve farsi. (Dal 79' Romero s.v.).