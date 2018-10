Le pagelle del PSV - De Jong regala un punto, super Lozano

Risultato finale PSV-Tottenham 2-2

Zoet 7 - Tiene a galla i suoi nelle fasi più spigolose. Rammendo inverosimile sull'incornata da due passi di Kane, nel mezzo diversi intercetti che risulteranno decisivi al netto del definitivo due a due acciuffato nel finale con De Jong.

Dumfries 5,5 - Nelle prime battute pare aver trovato le giuste contromisure ai break di Son. Quando la gara entra nel vivo si fa però imbucare con troppa facilità, in alcune circostanze. Perde la tramontana nella convulsa fase dominata dagli inglesi.

Schwaab 5,5 - Protagonista di più di un'amnesia difensiva insieme al partner Viergever. Quando il Tottenham cambia passo diviene bersaglio facile. In linea con Viergever, però, è utile alla causa in qualche frangente.

Viergever 5,5 - Alterna chiusure efficaci a disimpegni rivedibili. Tradito forse anche da un po' di timore reverenziale di troppo, va in confusione quando Kane e soci duettano nel traffico.

Angeliño 5 - Patisce il mismatch nel lungo con un Lucas ispirato. Poche sovrapposizioni, perlopiù mal eseguite. Insieme a Viergever si fa sorprendere dal movimento felino di Kane, che timbra il momentaneo sorpasso Spurs.

Rosario 5,5 - Croce e delizia. Commette più errori di lettura del lecito, coinvolto fortuitamente nel centro di Lucas quando devia in maniera forse decisiva il destro del brasiliano. Ha però origine da lui la trama che porta all'espulsione di Lloris.

Hendrix 5 - Si fa carico dell'onere di impostare le offensive dei suoi con risultati piuttosto scadenti: troppe imprecisioni, prova a rimediare con la generosità in ripiegamento che non sortisce tuttavia gli effetti desiderati.

Lozano 7,5 - Unico riferimento e accentratore delle offensive olandesi nella prima metà. S'avventa felinamente sul pallone mal curato da Alderweireld, che l'assiste fortuitamente anche sul destro che scavalca beffardamente Lloris. Nel finale fa espellere Lloris con una fiammata delle sue.

Pereiro 5,5 - Fatica a raccordare mediana e attacco, complice l'efficace schermo imbastito dagli inglesi per buona parte della partita. Porta la sua firma una delle chance più nitide dei biancorossi: un mancinoa giro da piazzato che lambisce il legno e va sul fondo. (Dall083' Gakpo s.v.).

Malen 5 - Soccombe in una serata complessa, in cui risulta punto debole del reparto offensivo olandese. L'assenza di Bergwijn, di cui è alter ego, si avverte parecchio: zero spunti e difficoltà patenti a sfondare sul binario del guardingo Trippier.

De Jong 7 - Una zuccata inoffensiva a parte, tutto lascia presagire che non sia serata per lui. Nel finale sovverte le sorti della gara con una zampata tutto istinto che vale il primo punto in Champions League per il PSV.