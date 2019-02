Le pagelle del Rapid Vienna - Difesa colabrodo, Bolingoli è il migliore

Risultato finale Inter-Rapid Vienna 4-0

Strebinger 5 - Quello dell'Inter è un assedio, il portiere cade sotto il poker. Non ha grosse colpe ma qualche respinta in uscita è rivedibile.

Potzmann 5 - Micidiale l'errore che serve su un piatto d'argento a Perisic l'azione del vantaggio nerazzurro. Soffre costantemente il croato, che lo batte in velocità.

Sonnleitner 5 - Lascia troppi varchi alle penetrazioni nerazzurre, perdendo diverse volte la posizione in marcatura. Come in occasione del raddoppio di Ranocchia.

Hofmann 5 - Si trova a fronteggiare un avversario come Martinez e lo subisce per tutta la gara. Regala importanti dormite sulle reti nerazzurre, ha tante responsabilità.

Bolingoli 6 - Non è male nelle coperture, cerca di essere il più possibile dilingente. Prova anche a proporsi in avanti, ma non sembra essere la partita giusta. (Dal 75' Schobesberger s.v.).

Ljubicic 6 - Ci mette l'anima ma a volte non basta. La manovra di gioco è macchinosa ma offre un paio di spunti, sacrificandosi in copertura senza risparmiarsi.

Grahovac 5.5 - Sa di dover fare affidamento sul fisico e morde duramente le caviglie avversarie. Forse troppo, chiude la gara con un numero esagerato di falli.

Murg 5.5 - Non gli riesce davvero nulla in una serata complicata. La fotografia è il tiro alle stelle nella ripresa. Si dà da fare con un paio di accelerazioni.

Knasmullner 5.5 - E' difficile infilare l'Inter ma ha le sue colpe nel non garantire inserimenti e rifornimenti all'unica punta. Raramente supera l'uomo. (Dal 64' Schwab 5.5 - Ha qualità ma non ha modo di esprimerla. Neanche su un paio di calci piazzati).

Ivan 6 - E' l'unico in tutto il reparto offensivo che almeno ci prova. L'intraprendenza non gli manca e si accentra per cercare l'assist ai compagni. (Dal 64' Muldur 5 - Arriva nettamente in ritardo sul gol di Perisic, dopo averlo tenuto in gioco).

Pavlovic 5 - Ha sui piedi l'unica occasione del Rapid Vienna e la spreca lisciando anche lo specchio della porta. Per il resto della gara non si rende mai pericoloso.