Le pagelle del Real - Benzema e Hazard sugli scudi. Ok Valverde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Eibar-Real Madrid 0-4.

Courtois 6 - Batte il record di imbattibilità di Keylor Navas intervenendo sostanzialmente solo in uscita. L'Eibar non lo impensierisce mai.

Carvajal 6 - Partita ordinaria per il terzino dei blancos, che si concede anche qualche sgroppata in avanti.

Sergio Ramos 7 - Il capitano del Real non molla neanche sul 4-0 e dopo una partita perfetta, coronata dal gol su rigore, chiude su ogni possibile ripartenza avversaria.

Varane 6 - A differenza del compagno si vede meno. Ma non è un detto che sia un male, visto che controlla con tranquillità le offensive dell'Eibar.

Mendy 6 - Buona prova contro un avversario non proprio probante. Non precisissimo sui corss quando scappa sulla sinistra, dove con Hazard fa grossi danni all'Eibar.

Modric 6 - Solita partita di classe del 10, che delizia gli spettatori con geometrie e giocate d'alta scuola. Gli manca l'acuto.

Casemiro 6,5 - L'elemento imprescindibile dello scacchiere di Zidane è dappertutto, difesa o attacco che sia. Non sbaglia nulla e giganteggia sul centrocampo avversario.

Valverde 7 - Prova perfetta del giovane uruguaiano, che corona la sua prestazione con un gol pregevole per chiudere la sfida. (dal 72' Isco - s.v.)

Vazquez 6,5 - Meno pericoloso di Hazard ma bravo a guadagnarsi il rigore del 3-0 e a servire quando possibile Benzema in area. (dall'81' Brahim - s.v.)

Benzema 7,5 - Si carica l'attacco sulle spalle e segna una doppietta meritata. È l'anima di questo Real e quando gioca così non ce n'è per nessuno.

Hazard 7 - Mattatore della sfida assieme a Benzema. Nel primo tempo delizia con giocate costanti e pregevoli, conquistando anche un rigore. Nel

secondo continua su questa falsa riga senza però riuscire a trovare il gol. (dal 72' Vinicius Jr. 6 - Entra e si fa subito vedere con un tunnel ed un tiro che per poco non finisce in rete).