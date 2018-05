Le pagelle del Real - Benzema re del "Bernabeu", Navas miracoloso

Risultato finale: Real Madrid-Bayern Monaco 2-2

Navas 7 - Segue bene l'azione uscendo anche fuori dalla propria area di rigore. Nulla può sul gol del Bayern Monaco, compie due miracoli su Alaba e Tolisso.

Lucas Vazquez 6.5 - Non è un terzino e si vede quando viene puntato e saltato da Ribery. Col passare dei minuti si cala di più nella parte e cresce.

Sergio Ramos 6.5 - Pronti, via ed è sfortunato sul gol del Bayern. Cancella la leggerezza con una prestazione delle sue. Tocca un gran numero di pallone al centro dell'area.

Varane 6.5 - Stringe i denti per un problema fisico avvertito nel primo tempo. E' sempre preciso nelle chiusure.

Marcelo 6 - Soffre la verve di Kimmich e Muller dalla sua parte concedendo troppo il cross. In avanti è un'altra cosa, serve l'assist per l'1-1 di Benzema.

Kroos 6 - L'ex di turno non sente la partita. Lotta su ogni pallone senza risparmiarsi mai un secondo.

Kovacic 5.5 - Si limita a difendere dagli attacchi del Bayern Monaco, potrebbe fare meglio in fase di impostazione (Dal 73' Casemiro 6 - Fa densità in mezzo al campo nel momento di maggiore pressione del Bayern).

Modric 6.5 - Prova generosa del croato. Aiuta molto Lucas Vazquez nella fase difensiva specialmente quando attacca Ribery.

Asensio 5.5 - Sprazzi di buone giocate ma poca la sua pericolosità sotto porta (Dall'87' Nacho sv).

Benzema 7 - Pareggia immediatamente i conti con un colpo di testa che non lascia scampo a Ulreich e approfitta di uno scivolone del portiere tedesco per realizzare il 2-1 (Dal 72' Bale 6 - Prova a far valere la sua rapidità nei venti minuti in cui è impiegato).

Ronaldo 5.5 - Chiama in causa Ulreich nel primo tempo ma nella ripresa si divora clamorosamente il gol del 3-1 che avrebbe chiuso i conti. Non è particolarmente ispirato questa sera.