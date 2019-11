Le pagelle del Real Betis - Joel Robles scatenato, Loren-Canales a secco

Risultato finale: Real Madrid-Real Betis 0-0

Joel Robles 7.5 - Il Real Madrid attacca per quasi cento minuti (recuperi compresi), ma il portiere del Real Betis non subisce nemmeno un gol. Il tutto grazie ad alcune parate di assoluto prestigio: fra le tante, spicca quella su Vinicius Junior al 90'

Feddal 6 - In pieno recupero è prezioso in chiusura su Carvajal. Autore di un possibile tocco col braccio non sanzionato dal direttore di gara in seguito ad un colloquio col VAR: restano i dubbi.

Sidnei 5.5 - E' quello più in confusione, sente in maniera eccessiva la pressione in un campo come il Bernabeu.

Mandi 6 - Spesso si lascia sfuggire gli attaccanti del Real Madrid, ma non è mai ricorso a falli tattici a testimonianza del buon controllo mantenuto sugli avversari.

Emerson 6 - Resiste al forcing del Real, nel finale sono utili i suoi molteplici "giochi" col cronometro per far trascorrere secondi preziosi. Il calcio è fatto anche di queste cose.

Guardado 6.5 - Si prende un rischio in area su Mendy attorno all'ora di gioco, ma tutto sommato gestisce bene il viavai delle "Merengues" nella metà campo biancoverde.

Bartra 6.5 - Mette la sua esperienza al servizio della squadra. Nel primo tempo ha anche una chance per segnare: botta da fuori area, palla di poco alta.

Alex Moreno 6 - Prova generosa da parte dell'ex Rayo Vallecano, a suo agio sia in fase difensiva che nelle sporadiche azioni offensive gestite dal Real Betis. (Dal 94' Barragan s.v.)

Fekir 6 - Nel primo tempo va a sbattere più volte contro la preparata difesa del Real Madrid. Forse un po' troppo egoista, avrebbe dovuto aiutare maggiormente i compagni. Prestazione che, comunque, è sufficiente per l'ex Lione. (Dal 96' Israel s.v.)

Canales 5.5 - Gli capitano, come prevedibile, pochissimi palloni giocabili: prova il tutto e per tutto, ma nulla può contro un Real Madrid ben preparato.

Loren 5.5 - Anche lui, come il compagno di reparto, si sacrifica per aiutare a difendere dalle incursioni del Real Madrid. Ha poche chance per entrare nel tabellino dei marcatori. (Dal 74' Borja Iglesias 6 - Fa vedere tutto il suo talento, regalandosi addirittura un sombrero ai danni di Sergio Ramos)