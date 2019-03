Le pagelle del Real - Che disfatta per gli iberici: male Kroos e Nacho

Risultato finale: Real Madrid-Ajax 1-4

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 5 - Prende quattro gol, ma soprattutto nell'ultimo ha evidente responsabilità.

Carvajal 5.5 - Uno dei meno peggio in difesa. Spinge, ma non copre in più di una circostanza.

Nacho 4 - Sconcertante l'espulsione al 93' sul 1-4 in Champions League. Anche prima più di una pecca.

Varane 5.5 - Prende il palo ad inizio gara, poi anche lui va in difficoltà contro il tridente tutto qualità dell'Ajax.

Reguilon 5.5 - Corsa e cuore sulla fascia, ma non basta. In difficoltà in difesa, suo, però, l'assist per Asensio.

Kroos 4 - Gara clamorosamente negativa. Tanti, tantissimi errori. In confusione dal primo all'ultimo minuto.

Casemiro 5 - Pochi recuperi palla, pochissimi cambi di passo. Gara insufficiente. (Dall'87' Valverde s.v. )

Modric 6 - Finché il Real Madrid rimane in gara è tra pochi ad accendere la luce. Poi nel finale anche alza bandiera bianca.

Vazquez 6 - Fino a quando è in campo è il giocatore più pericoloso del Real. K.o. per un problema fisico. (Dal 30' Bale 4.5 - Beccato dal pubblico, non trascina la squadra alla riscossa. Anzi, sbaglia due facili occasioni.

Benzema 6 - Sfiora il gol, ma non è fortunato. Nel finale il suo errore è addirittura comico, ma forse il manifesto della stagione disgraziata del Real.

Vinicius 6 - Tanto movimento e incisività in avanti. Sfiora anche la rete, ma anche lui deve alzare bandiera bianca per un problema fisico. (Dal 35' Asensio 6 - Asensio va a segno, ma questa volta non è la finale di Cardiff. Il suo è il gol più inutile della storia recente del Real in Champions).