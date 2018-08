Le pagelle del Real Madrid - Bale alla CR7, super-Nacho le prende tutte

Keylor Navas 6 - Inoperoso per la gran parte del tempo, tant'è che nell'intero primo tempo non tocca mai il pallone con le mani, ma solo con i piedi. Poi si fa vedere per un paio di uscite intelligenti.

Carvajal 7 - Non segnava in Liga dal 2014, invece oggi trova la via del gol con un colpo di testa calibrato in maniera chirurgica per scavalcare Soria. Solido anche in fase difensiva.

Nacho 7 - E' tra i migliori in campo, senza nessun dubbio. Autore di diverse ottime chiusure, dimostra di avere un tempismo perfetto e grandi capacità di lettura. Sereno, carismatico, da leader: di fatto è lui a guidare la linea, con la solita praticità che dà i suoi frutti. Un degno sostituto di Varane, relegato in panchina per i disastri in Supercoppa Europea. Fa molto molto meglio del collega campione del mondo.

Ramos 6 - Si lancia spesso in fase offensiva, dando al contempo tranquillità al reparto arretrato. Sempre un pericolo sulle palle inattive. Sufficiente.

Marcelo 6 - A volte un po' in ritardo in difesa, ma tutto sommato se la cava bene. L'apporto offensivo, poi, è sempre massimo. Il colpo di tacco con cui serve Benzema in un'azione del secondo tempo dimostra che i piedi non sono certo da difensore. Tocca 138 palloni, battendo il suo record in Liga. E' sempre presente nelle trame offensive dei Blancos.

Ceballos 6 - E' sempre in movimento, non aspetta mai la palla sul posto grazie alla nuova filosofia di gioco di Lopetegui. A volte si ricorda di essere anche un trequartista e si butta negli spazi. Dal 72' Modric s.v.

Kroos 6.5 - Gioca da playmaker basso e, se possibile, in questa posizione si trova anche meglio che da mezzala. Tocca una miriade di palloni, supera i 120 passaggi totali e i 120 completati. Nel nuovo Real Madrid improntato sul palleggio ci sta una bellezza. Metronomo.

Isco 6 - Regala sprazzi di gran classe, con qualche buona giocata. Oggi è obbligato a fare anche densità e dunque un lavoro difensivo. Dal 57' Casemiro 6 - Entra quando il Real fa soltanto accademia e partecipa così al possesso.

Bale 7 - Per il terzo anno consecutivo fa centro alla prima giornata di Liga, come se fosse un'abitudine, grazie alla sua ottima dote del tiro in porta in una frazione di secondo. Con l'addio di Cristiano Ronaldo è diventato lui il perno del gioco. Il gallese fa un lavoro alla CR7, spesso s'intercambia la posizione con Benzema, prendendosi i gradi della prima punta per certi versi. Il gol, ad esempio, arriva con un taglio sul primo palo che abbiamo visto fare milioni di volte al portoghese nei suoi anni madrileni. Dal 77' Lucas Vazquez s.v.

Benzema 5.5 - E' quello che si vede di meno, ma fa tanto lavoro sporco, facendo partire spesso il pressing alto del Real Madrid. Oggi, però, non si rende mai pericoloso.

Asensio 6.5 - Gioca da esterno, ma spesso viene in mezzo al campo per sfruttare la sua enorme tecnica. Con un paio di giocate ubriaca gli avversari, costringendoli spesso al fallo. Uno dei suoi siluri si infrange sul palo e gli nega un gol che sarebbe stato di certo meritato.