Le pagelle del Real Madrid - Bale-Hazard, che delusione. Kroos ci prova

© foto di Insidefoto/Image Sport

Courtois 6 - L'Atletico calcia tanto, ma con poca precisione. Per il resto, si fa trovare pronto sui tanti cross dalle fasce.

Carvajal 6 - Quando c'è da stuzzicare gli avversari, si fa sempre avanti. La mette molto sui nervi, cosa che a volte lo induce a sbagliare, ma la sua prova resta sufficiente.

Varane 5,5 - Non sempre ben posizionato. A volte nella difesa del Real Madrid ci sono troppi buchi.

Ramos 5,5 - Stesso discorso fatto per il collega. All'inizio gioca con intensità, ma ha qualche calo di concentrazione di troppo.

Nacho 6 - Titolare al posto di Marcelo, interpreta bene il ruolo, certo con meno capacità offensive. Eppure non disdegna anche qualche scorribanda.

Casemiro 6,5 - Uomo ovunque del Real Madrid. Incide in tutta la zona centrale di campo, dalla difesa all'attacco. E' l'equilibratore, come al solito.

Kroos 6,5 - Tra i più intraprendenti. Ci prova tre volte dalla distanza, ma Oblak si fa sempre trovare pronto.

Bale 5 - Qualche progressione, sì, ma nel momento clou si fa trovare impreparato: spreca una ghiotta occasione nel finale.

Valverde 6 - Gioca semplice, fa sempre ciò che deve, come un bravo scolaretto. E' la sorpresa della formazione di Zidane e si applica per non fare brutta figura. Dal 68' James 5 - Non entra bene, sbaglia tanti passaggi e da lui proprio non ce l'aspettiamo.

Hazard 5 - E' ancora un filo dietro di condizione e si vede. Gioca con flemma, senza grossa esplosività. La tecnica c'è, ma senza il resto non basta. Dal 77' Rodriguez s.v.

Benzema 6 - Contati i palloni giocati, deve spesso allargarsi per sfuggire alla morsa di Savic e Gimenez. Poi ha un'enorme occasione di testa, ma trova il miracoloso Oblak sulla sua strada. Dall'88' Jovic s.v.