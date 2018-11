Le pagelle del Real Madrid – Bale migliore in campo, delude Marcelo

Risultato finale: Roma-Real Madrid 0-2.

© foto di www.imagephotoagency.it

Courtois 6 - Nel primo tempo compie un paio di parate decisive, che salvano il risultato. Ma in uscita continua a non dare la giusta sicurezza: spesso perde l'orientamento e lascia la porta spalancata.

Carvajal 6 - Dopo qualche difficoltà iniziale su El Shaarawy inizia a prendere le misure e neutralizza Kluivert. Da quel momento in poi lascia poco spazio, quando può attacca la profondità.

Varane 7 - È nella Top 3 del pallone d'oro 2018. Questo non è assolutamente un caso. La sintesi della sua fantastica stagione è nell'anticipo a due passi dalla linea su Manolas: nel 99% dei casi è autogol, lui riesce a mandarla alta sulla traversa.

Ramos 6.5 - Non va di certo in affanno, controlla molto bene Schick. Trema nel finale di primo tempo, dove si rivede qualche orrore di questo inizio stagione. Ma per il resto controlla e anticipa molto bene gli attaccanti giallorossi.

Marcelo 5 - Un terzino che non difende non è un terzino. Sicuramente è uno dei migliori esterni offensivi del mondo, ma quando si tratta di scalare diventa irritante. Se è fuori posizione non si preoccupa, corre con sufficienza verso la sua posizione. Solo la Roma di questa sera non ne approfitta.

Kroos 6 - Nel primo tempo gira molto a vuoto, quando è libero di impostare la sua qualità incanta. E Bale ringrazia. Da evidenziare la sua mancanza di fisicità nel momento del pressing giallorosso.

Llorente 5.5 - Quando Nzonzi lo viene a prendere alto regala un numero considerevole di palloni. Nella ripresa è più libero, ma non combina molto.

Modric 6 - Non brilla moltissimo, ma è l'unico che dà continuità alle giocate del Real. Meglio nel secondo tempo, spesso trova la verticalizzazione. Ma ancora non è il Modric del mondiale. (Dall'80' Valverde s.v.).

Vázquez 7 - Molto bene in entrambe le fasi, chiude spesso sulle accelerazioni di Kolarov. Si sacrifica e nel secondo tempo si fa trovare al posto giusto nel momento giusto.

Benzema 6 - Un paio di buone occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Difficile valutare la sua prestazione, è bravo a sfruttare le praterie che la difesa giallorossa concede dopo la rete subita. (Dal 77' Mariano Diaz 6 - Qualche giocata offensiva, ma nulla di più. Entra con il punteggio già archiviato).

Bale 7 - Il migliore in campo, la sua velocità crea sempre problemi. Nella prima frazione viene spesso fermato da Manolas, ma a campo aperto diventa imprendibile. Segna su un errore clamoroso di Fazio. (Dall'84' Asensio s.v.).