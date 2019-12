Le pagelle del Real Madrid - Bale rinato, Casemiro e Ramos i migliori

© foto di Insidefoto/Image Sport

Courtois 6 - Non deve intervenire tanto, ma segue sempre l'azione, è attento in uscita e non si fa mai sorprendere dai palloni alti.

Carvajal 6,5 - A tutta fascia, come al solito. Copre dietro, con veemenza quando necessario, e si lancia in avanti per creare grattacapi alla difesa avversaria.

Varane 6,5 - Nessun errore in fase difensiva. Chiude tutti gli spazi e fa ottima guardia col compagno di reparto.

Ramos 7 - Salva il Real Madrid a pochi centimetri dalla linea nel primo tempo. Mezzo punto in più rispetto al compagno per questo, per il resto zero svarioni anche da parte sua.

Mendy 6,5 - I suoi scatti in profondità sono sempre determinanti. Da uno di questi trova l'assist vincente per Bale, ma si alza la bandierina per un offside millimetrico. Non faceva il terzino, ora interpreta perfettamente il ruolo.

Valverde 6,5 - Al primo Clasico da titolare della sua carriera risponde presente. La soluzione del tiro da fuori è la preferita del Real Madrid e spesso è lui a provarci. Tante belle giocate, il talento c'è e sta sbocciando pienamente. Dall'80' Modric s.v.

Casemiro 7 - Il migliore in campo. Ci prova da fuori un paio di volte, impensierendo ter Stegen. Ma, soprattutto, non fa passare nessuno dalle sue parti. Due chiusure su tutte fanno di lui l'MVP della partita.

Kroos 6 - Qualità, come al solito, ma stasera anche tanta quantità. Importante il suo lavoro in fase difensiva, mette intensità in campo.

Bale 6,5 - Tutto il peso offensivo del Real Madrid, per una sera, è sulle sue spalle. Si mangia la fascia, percorrendola tutta, senza stancarsi mai. Va in rete, ma gli viene annullato. E lo sfiora in altre due occasioni. Rinato?

Benzema 6 - I soliti movimenti a pendolo non danno punti di riferimento al Barça. Meno incisivo sotto porta, ma il lavoro per la squadra è sempre encomiabile.

Isco 6,5 - Nel primo tempo è nel cuore della partita, si muove benissimo, per la prima volta lo si rivede sui livelli di un tempo. Nella ripresa la prova è calante. Dall'80' Rodrygo s.v.