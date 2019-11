Le pagelle del Real Madrid - Benzema ci prova, Rodrygo poco costante

Risultato finale: Real Madrid-Real Betis 0-0

Courtois 6 - Quando viene chiamato in causa, si fa trovare pronto senza particolari esitazioni.

Carvajal 5.5 - Spinge maggiormente nel corso del secondo tempo, ma non riesce ad offrire palloni interessanti ai compagni di squadra.

Varane 6 - Gioca stabilmente nella metà campo del Real Betis. Rischia tanto al termine della prima frazione, quando si fa scippare il pallone da Loren.

Sergio Ramos 6.5 - Va per ben tre volte vicino al gol, ma non può nulla di fronte ad un indemoniato Joel Robles. Buon apporto, ovviamente, anche in fase di copertura.

Mendy 6 - Al 64' si presenta a tu per tu col portiere del Real Betis ma calcia sull'esterno della rete: incredibile opportunità non sfruttata dall'ex Lione, che merita comunque la sufficienza per diverse buone chiusure sui tentativi degli attaccanti ospiti.

Casemiro 5.5 - Prestazione sicuramente non brillante da parte del brasiliano, mai pericoloso in zona offensiva.

Kroos 5.5 - Brillante avvio per il tedesco, che poi cala vistosamente col passare dei minuti. Qualche errore di troppo, specialmente nella seconda metà di gara.

Modric 6 - Velo per Benzema a pochi istanti dal via, poi qualche attimo di "pausa" prima di riprendersi sulle spalle il Real Madrid nella ripresa. Il croato le prova tutte per aiutare i compagni a trovare i tre punti, ma non riesce nell'intenzione.

Hazard 6.5 - Il VAR gli annulla, giustamente, un gol per posizione di fuorigioco. L'ex Chelsea continua a spingere ma senza successo.

Rodrygo 5.5 - Poco costante, alterna ottimi momenti a fasi di gioco da spettatore non pagante. Cercasi continuità per il futuro. (Dal 65' Vinicius Junior 6 - Dimostra di poter giocare tranquillamente a questi livelli. Al 90' scappa alla retroguardia avversaria, ma il suo tiro viene respinto da Joel Robles)

Benzema 6.5 - Di gran lunga il migliore del Real Madrid nel primo tempo, non sfigura nemmeno nella ripresa: è il francese ad aver avuto il maggior numero di occasioni da rete. Anche in questo caso, però, bisogna sottolineare la grande prova del portiere ospite. (Dall'84' Jovic s.v.)