Le pagelle del Real Madrid: Benzema decisivo, Courtois a tutto campo

Risultato finale Valencia-Real Madrid 1-1

© foto di J.M.Colomo

Courtois 7 – Un primo tempo da spettatore non pagante, ad inizio secondo tempo, invece, chiude in uscita su Torres con un intervento da fuoriclasse. Nulla può, invece, sulla rete di Soler che calcia tutto solo da 5 metri. Decisivo, invece, nell'area avversaria con il colpo di testa a tempo quasi scaduto che favorisce la rete di Benzema.

Carvajal 5.5 – Tanta corsa, ma anche tanta imprecisione per lo spagnolo che non si risparmia mai: un motorino inesauribile sulla destra che però non incide più di tanto rimediando anche un giallo evitabilissimo.

Ramos 5.5 – Il capitano madrileno non è nelle sue serate migliori: soffre le iniziative valenciane soprattutto nella ripresa ricorrendo al fallo in più occasioni.

Varane 6 – Il migliore della retroguardia: sempre pulito ed ordinato, mette in scena un paio di chiusure degne di nota che salvano i suoi e tengono in partita la squadra di Zidane

Nacho 5.5 – Dal suo sinistro nasce forse l'azione più pericolosa dei suoi nella prima frazione; la sua spinta sulla fascia è costante anche se si spegne alla distanza soffrendo in maniera importante le discese di Wass.

Modric 5.5 – Da un giocatore in grado di vincere il Pallone d'Oro si ci aspetta di più: la classe è sempre intatta, ma manca quell'intensità che gli permetteva di arrivare sempre prima sul pallone in ogni zona del campo. Una partita non certo da ricordare la sua nonostante qualche discreta iniziativa. (Dal 81' Jovic s.v.)

Valverde 6.5 – In campo per Casemiro, diffidato e per questo risparmiato da Zidane inizia alla grande pressando tutti e sfiorando anche la rete. Con il passare dei minuti perde un po' di smalto ma la sua prestazione è più che positiva.

Kroos 6 – Le geometrie sono sempre le stesse così come il calcio da fuori area con il quale impegna Domenech chiamando il portiere alla risposta in tuffo. A mancare un po' è la condizione fisica che nella ripresa ne fa calare il rendimento.

Rodrygo 6 – Corre da una parte all'altra del campo non risparmiandosi mai: il suo lavoro è prezioso in entrambe le fasi. Purtroppo manca il gol, ma un attaccante non si può giudicare solo dalle reti segnate. (Dal 69' Vinicius 5.5 – Da lui ci si aspetta sempre la giocata, stasera non gli riesce nei 20 minuti che Zidane gli concede)

Benzema 6.5 – Il francese di dimostra ancora una volta vitale per la squadra di Zidane: nel primo tempo è il più pericoloso, solo gli interventi di Domenech e una dose di sfortuna gli impediscono di timbrare il cartellino. Nel finale, invece, sale in cattedra sfruttando l'occasione in mischia a tempo quasi scaduto per evitare la sconfitta ai blancos.

Isco 5.5 – Si piazza esterno nel 4-3-3 disegnato da Zidane, ma non riesce a lasciare il proprio graffio: trotterella per il campo senza mai trovare la giocata, lo spagnolo non si accende tanto che il tecnico decide di toglierlo a venti minuti dalla fine. (Dal 69' Bale 5.5 – entra per vivacizzare l'attacco, ma il suo ingresso in campo non sposta gli equilibri)