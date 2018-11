Le pagelle del Real Madrid - Benzema implacabile, Kroos superbo

Risultato finale: Viktoria Plzen-Real Madrid 0-5

Courtois 6 - Praticamente mai chiamato in causa, riceve anche l’aiuto della traversa sullo 0-0.

Odriozola 6 - Propositivo sulla corsia di competenza, è una buona risorsa per il Real Madrid.

Ramos 6 - Attacca poco, come previsto, il Viktoria Plzen e da quelle parti si trascorre una serata tutto sommato tranquilla. Dal 59’ Sanchez 6 - Buon impatto sul match.

Nacho 6 - Ha il demerito di riuscire a farsi ammonire per proteste su un mancato calcio d’angolo a favore in un match tranquillo come questo.

Reguilon 6.5 - Sorprende per la gamba e la facilità di cross. Prestazione positiva per lui.

Kroos 7.5 - Si occupa come al solito di tutti i calci piazzati e dal suo piede nasce la maggior parte dei pericoli per il Viktoria Plzen. Dal 73’ Isco 6 - Sul velluto nel finale.

Casemiro 6.5 - Inizio sottotono per lui, ma col passare dei minuti si lascia trascinare dalla qualità dei compagni e va anche in rete.

Ceballos 6 - Dimostra discrete qualità nello stretto e viene fuori dal pressing del Plzen con grande facilità.

Vazquez 6 - Avrebbe tempo e modo per rendersi maggiormente pericoloso, ma non sfrutta a dovere le chance a disposizione.

Benzema 8 - Bomber come pochi, anche stasera porta a casa la sua dose di gol e assist, dimostrando di essere tra i migliori su piazza. Dal 62’ Vinicius 6 - In campo per accumulare un altro po’ di esperienza.

Bale 7.5 - Puntuale nell’occasione della gioia personale con un tiro al volo che nasconde insidie ignote ai grandi come lui.