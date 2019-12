Le pagelle del Real Madrid - Benzema sfortunato, Bale bocciato

Risultato finale: Real Madrid-Athletic Bilbao 0-0

Courtois 6.5: salva bene su Williams, di fatto nell’unica occasione pericolosa dell’Athletic.

Carvajal 6.5: spinge sulla destra, mette anche qualche pallone interessante, è decisivo nell’anticipo su Williams.

Ramos 6: sempre bravo nell’uno contro uno, un po’ meno nel lavoro di reparto.

Militao 5.5: qualche amnesia di troppo per il centrale brasiliano, che si arrende nella ripresa per un colpo all’occhio (dal 57’ Nacho 6: anche lui deve fare i conti con la sfortuna: al primo pallone svetta più in alto di tutti in area basca, ma colpisce il palo).

Mendy 5.5: attacca meno rispetto e ha molte più difficoltà in fase difensiva rispetto al compagno Carvajal.

Kroos 5.5: si presenta con una bella serpentina conclusa sulla traversa, pian piano però sparisce dai radar.

Valverde 6: doveva sostituire Casemiro, lo fa con personalità e qualche giocata in verticale.

Modric 6: specialmente nel primo tempo ha grandi idee, trovando spesso il corridoio giusto per mandare gli attaccanti. Poi, con il passare dei minuti, perde un po’ di brillantezza.

Rodrygo 5: il meno attivo del tridente, con Zidane che lo richiama dopo poco più di un’ora sottotono (dal 66’ Bale 5: entra ma non punge, beccandosi anche qualche fischio da parte del Bernabeu)

Benzema 6: ingaggia un duello personale con Simon: il francese va sempre a sbattere contro il portiere avversario. E quando non c’è lui, trova Nunez sulla linea. Sfortunato, ma anche un poco impreciso.

Vinicius 6: quando punta gli avversari, li salta puntualmente. Poi, però, è fumoso nella scelta della giocata (dal 72’ Jovic 6: è suo il terzo legno della serata: stacco imperioso e Simon è battuto, ma il pallone sbatte sul palo).