Le pagelle del Real Madrid - Carvajal spina nel fianco, generoso Benzema

Risultato finale: Real Madrid-Atletico Madrid 0-0

Courtois 7 - Il portiere spesso può indirizzare il risultato di una partita, prodigioso nel primo tempo quando salva su Griezmann prima e Diego Costa dopo.

Carvajal 7 - Potrebbe limitare la foga negli interventi per non rischiare il secondo giallo ma è l'ala aggiunta del Real Madrid, se non c'è Marcelo ci pensa lui a sostituirlo.

Varane 5,5 - Stranamente deconcentrato in qualche occasione, arriva in ritardo su Diego Costa quando l'ex Chelsea va ad un passo dall'eventuale vantaggio.

Sergio Ramos 6 - Comanda la retroguardia dal Real Madrid con la solita sicurezza, prova a farsi sentire anche in area avversaria. Nessuna sbavatura per il capitano dei blancos.

Nacho 5,5 - Non è Marcelo e lo si nota, più difensivo rispetto al brasiliano ma soffre quando sulla sua corsia sprinta Lemar e si sovrappone il terzino avversario Juanfran.

Modric 6 - Nel primo tempo è apparso abbastanza sottotono marcato anche bene da Rodri, cresce gradualmente nella seconda parte di gara nel momento di massima spinta del Real. (Dal 82' Vazquez sv).

Casemiro 5 - Non una grande serata per il mediano brasiliano, pensa spesso alla conclusione dalla distanza spedendo ripetutamente sulle tribune del Santiago Bernabeu.

Kroos 6,5 - In mezzo al campo prova a dare ordine alla manovra del Real Madrid, si incarica della battuta di ogni palla inattiva. Il suo destro è sempre velenoso.

Asensio 6 - Svaria lungo tutto il fronte offensivo, non dà punti di riferimento ai calciatori dell'Atletico. Va ad un passo dal gol trovando sulla sua strada il solito Oblak.

Benzema 6,5 - Generosità, lavoro e abnegazione al servizio del Real Madrid. Gli manca soltanto la rete, sgomita nella fitta retroguardia dell'Atletico Madrid senza mai mollare. (Dal 88' Vinicius sv).

Bale 5,5 - Ha soltanto un'occasione per sbloccare la sfida, spreca da buona posizione con il mancino. Non appare brillante e viene sostituito ad inizio ripresa. (Dal 46' Ceballos 6 - Sta trovando più spazio e a sprazzi si notano anche le buone qualità, salta spesso Juanfran sulla corsia mancina).