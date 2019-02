Le pagelle del Real Madrid - Casemiro non basta, Marcelo in difficoltà

Risultato finale: Real Madrid-Girona 1-2

Courtois 6 - Mette una pezza quando può, viene aiutato anche di legni, ma non basta.

Odriozola 5 - Dimostra di avere qualche lacuna in fase difensiva e il Girona insiste sul suo lato in più circostanze.

Varane 6 - Regge anche sotto pressione, nonostante i compagni non gli diano una grossa mano.

Ramos 5 - Espulsione a parte, non sembra essere nella sua migliore giornata.

Marcelo 5 - Non fa meglio di Odriozola quando c’è da tenere a bada le offensive avversarie. Portu lo mette in grande difficoltà nella ripresa.

Kroos 5.5 - Pennella sulla testa di Casemiro il pallone del momentaneo 1-0, poi scompare dalla gara.

Casemiro 6 - Sblocca il match con uno stacco sontuoso tra i centrali avversari, ma nella ripresa cala insieme al resto della squadra.

Ceballos 5 - Prestazione sottotono e senza mordente. Soffre la pressione della mediana del Girona. Dal 74’ Mariano 5 - Non incide minimamente.

Vazquez 6 - Suona la sveglia al Bernabeu firmando la prima occasione del match e svegliando i compagni dal torpore iniziale. Dal 58’ Vinicius - Le sue folate sono le uniche note positive della ripresa per Solari.

Benzema 5 - Ha più di una chance per far male dalle parti di Bono, ma non incide.

Asensio 5.5 - Si prende poche responsabilità quando ha la palla tra i piedi. Dal 66’ Bale 5 - Atteggiamento tutt’altro che propositivo al suo ingresso in campo.