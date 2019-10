Le pagelle del Real Madrid - Difesa allo sbando, Modric da non credere

Risultato finale: Real Madrid-Club Brugge 2-2

Courtois 6 - Pur tenendo in conto le indecisioni di Bonaventure, gli sarebbero serviti due miracoli per evitare le reti del Brugge. All'intervallo viene sostituito da Aréola, presumibilmente per un problema fisico. (Dal 46' Aréola 6,5 - Alza il muro su Bonaventure, negandogli la tripletta).

Carvajal 5 - Lui, come i compagni, sembra muoversi in autonomia rispetto al resto della linea. Anarchia pressoché totale che si traduce nella mancanza assoluta di organicità nei movimenti difensivi degli spagnoli. E il Brugge ringrazia, segnando su due ripartenze che sembrano troppo facili per essere vere.

Varane 4,5 - Sembra disorientato dalla rapidità di esecuzione del tridente belga. Non è reattivo sull'uno a zero, quando non riesce ad accorciare in tempo su Tau, che manda in porta Bonaventure.

Ramos 5,5 - È coinvolto nel festival degli orrori con un errore da matita blu che per poco non propizia il tris di Bonaventure. Il gol di testa che accorcia le distanze salva in parte la sua serata, ma nemmeno la sua leadership lo fa emergere dalla buriana.

Nacho 4,5 - L'attitudine e l'impostazione da difensore giustificano in parte i limiti tecnici in proiezione offensiva. Quel che è incomprensibile è la reiterata incertezza in copertura: si lascia attanagliare dall'apprensione corale e perde i riferimenti. Rimane in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Marcelo 5 - Sembra lontano dalla forma migliore. Non riesce ad incidere).

Kroos 5,5 - Il solo del terzetto ad accompagnare con un minimo di criterio lo sviluppo del gioco nel primo tempo. Ha tre buone occasioni per colpire: prima con una bella volée deviata da Mechele, poi con un doppio piattone che scivola in entrambi i casi a lato. Più contratto nella ripresa.

Casemiro 5,5 - Anche lui salva la faccia con il colpo di testa che nega il secondo k.o. di fila in Champions al Real Madrid. Rete che però non basta a cancellare quanto di negativo fatto in precedenza: irriconoscibile, troppo morbido in intercetto.

Modric 4 - È l'emblema di questo Real Madrid clamorosamente incupito e involuto: un Pallone d'Oro in carica che rende ancora più stridente la sua serata. Completamente estraneo dal suo mondo l'errore che mette in fuga Bonaventure sul due a zero.

Vazquez 4,5 - Zidane lascia a casa Bale e gli dà fiducia, preferendolo a Vinicius. Scelta che però non paga: di rado pungola Mignolet, troppo avulso dalle trame dei compagni. (Dal 67' Vinicius 6 - Ha almeno il merito di far espellere Vormer).

Benzema 6,5 - È tra i pochi a sbattersi nel primo tempo: come suo solito, abbandona spesso e volentieri la posizione di centravanti boa per svariare su tutto il fronte. Quel che manca, però, è il rifornimento dei compagni. Il quid è il cioccolatino per la rete di testa di Ramos.

Hazard 4,5 - Lontano parente della stella ammirata a Londra. C'è tanto da registrare: la condizione, l'intesa con i compagni, la tenuta mentale nell'ambiente calcistico che probabilmente porta in dote più pressioni di tutti gli altri. Primo tempo anonimo, ci prova senza successo nella seconda metà.