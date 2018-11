Le pagelle del Real Madrid – Disastro totale, si salva solo Isco

Risultato finale: Eibar-Real Madrid 3-0.

Courtois 5.5 - Sul terzo gol compie un'uscita da rivedere, ma comunque salva in diverse occasioni il Real. In un paio di occasioni cerca di fare il possibile, ma la difesa è nelle giornate peggiori.

Odriozola 4.5 - Questa notte sognerà le accelerazioni di Cucurella. Soffre durante tutto il match, l'errore sul secondo gol dell'Eibar è da matita rossa. (Dal 54' Carvajal 5.5 - Giornata orrenda anche per lui, si lascia trascinare dal momento negativo di tutta la squadra).

Ramos 4 - Sembrava aver ritrovato la rotta, ma la nave affonda ancor di più rispetto a qualche settimana fa. Si fa anticipare sempre, soprattutto sulla specialità della casa.

Varane 4.5 - Black saturday anche per il difensore francese. Dalle sue parti l'Eibar fa il bello e il cattivo tempo.

Marcelo 5 - Pensa più all'estetica che alla sostanza, non spinge quasi mai. Quando si alza lascia sempre le solite praterie.

Kroos 4 - Uno spettro, non riesce mai a trovare le misure in mezzo al campo. La pressione dei due centrali è costante, soffre durante tutto il match.

Modric 5 - Assente ingiustificato, tocca pochi palloni e non incide mai. Prova un paio di giocate, ma anche per lui è una gara da cancellare. (Dal 64' Isco 6 - L'unico che si salva, prova a dare una scossa a tutta la squadra. Ma predica nel deserto).

Ceballos 4.5 - Ci sono due contrasti da perdere? Lui fa peggio e ne sbaglia tre. Inguardabile come tutto il reparto, dalle sue parti Orellana fa quello che vuole.

Asensio 5 - Parte bene, con diverse giocate per Benzema. Cala vistosamente, soffre del momento negativo dei suoi. (Dal 75' Vinicius 6 - Dà un po' di vitalità, ma Solari lo manda in campo troppo tardi).

Benzema 5 - Sette non è il suo voto, ma le volte in cui è finito in fuorigioco. Non trova mai le giuste misure, va alla conclusione soltanto in un paio di occasioni. Manca chi lo serve e lui soffre parecchio.

Bale 5 - È nervoso e si vede nell'azione in cui prende il giallo. Prova a combinare qualcosa, ma il pasticcio non diventa mai una prelibatezza.