Le pagelle del Real Madrid - Due centrali, un muro. Vazquez ripaga Solari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Navas 6,5 - Almeno due parate decisive già nella prima mezzora. Stasera fa vedere una volta in più che è tutto fuorché un vero secondo portiere: farebbe il primo quasi ovunque.

Carvajal 6 - Il Real Madrid paga dazio l'unico errore del suo terzino. Carvajal tiene bene per tutto il tempo, ma si perde l'avversario in occasione del gol del pareggio del Barça.

Varane 7 - Prestazione monumentale. Capacità fisica e mentale: è attento e arriva sempre ad intercettare il pallone. Chiude tutti, Messi compreso.

Ramos 7 - Il muro Blanco ha altre fondamenta importanti nel suo capitano. Sempre freddo quando viene messo in difficoltà, il Gran Capitan compie 2-3 salvataggi importantissimi anche stasera.

Marcelo 5,5 - Leggermente in affanno in fase difensiva, ma il suo apporto davanti non manca mai, sebbene a volte non molto concreto.

Modric 6,5 - Il Pallone d'Oro che si mette a ringhiare costantemente sulle caviglie degli avversari, come l'ultimo degli incontristi, la dice lunga sull'umiltà di questo giocatore, sempre perfetto quando deve apportare il pressing alla mediana blaugrana.

Llorente 6 - Il vice-Casemiro di destreggia bene in mezzo al campo. Gioca con i tempi giusti e fa bene la fase di non possesso. Dal 63' Casemiro 5,5 - Perde un paio di palloni di troppo, non entra in campo nel migliore dei modi, ma cresce col passare dei minuti.

Kroos 6 - Due tentativi pericolosi nel primo tempo. Ad accompagnare le azioni del Real Madricc'è sempre lui: spesso arriva a chiudere sulle rifiniture degli attaccanti.

Vazquez 7 - Titolare 18 volte su 24, lui più di tutti è l'uomo di Solari. E stasera ripaga la gran fiducia del suo allenatore. Posizionato in maniera impeccabile su Jordi Alba, fa un gran lavoro di sacrificio. Cionostante va in gol, con un bel taglio in anticipo su Lenglet. Il migliore, insieme ai centrali. Dall'84' Asensio s.v.

Benzema 6,5 - E' nel miglior momento della sua carriera e lo si nota ad ogni giocata. Sempre lucido, ben disposto col corpo e con la testa. Suo l'assist per la rete di Vazquez.

Vinicius 6,5 - Nel calcio si dà poca importanza al secondary assist, il penultimo passaggio. Il suo, nell'azione dell'1-0 del Real, è un pallone sublime per Benzema. Ha un'esplosività disarmante sui primi passi, mostrando a tutti i crismi del fuoriclasse. Dal 64' Bale 5 - Spreca una gran palla gol nel finale. Al di là della circostanza specifica, la sua mezzora è a dir poco opaca.