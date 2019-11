Le pagelle del Real Madrid - Finalmente Hazard. Benzema da vero Pichichi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 6,5 - Esente da colpe sul gol, si fa apprezzare per due interventi provvidenziali successivamente.

Carvajal 6 - Uno competitivo come lui gioca sempre con il sangue agli occhi. Grinta e determinazione, anche se a volte troppa imprecisione.

Varane 6 - Ordinaria amministrazione. Tiene bene la posizione ed è bravo come sempre nelle letture.

Ramos 5 - Un errore da matita blu dopo due minuti di gioco, un retropassaggio folle che regala l'1-0 alla Real Sociedad e fa partire i suoi con l'handicap. Uno sbaglio da censura.

Mendy 6,5 - Vince la straffetta con Marcelo e ripaga la fiducia di Zidane: corsa, velocità, spirito di iniziativa e un tiro niente male.

Modric 7,5 - Un gol e due assist, serve dell'altro a spiegare la sua partita? Torna quello del Pallone d'Oro e quando viene sostituito il Bernabeu gli tributa la meritatissima standing ovation. Dall'83' Isco s.v.

Casemiro 6,5 - Vince una miriade di duelli aerei e recupera tanti palloni sfruttando le sue doti nei tackle. Il solito equilibratore.

Valverde 7 - Talentuoso è dir poco, ormai è da considerare un (co-)titolare. Guizzi e combinazioni vincenti, l'uruguayano è cresciuto in maniera incredibile. Dal 76' Kroos s.v.

Rodrygo 6 - Giocatore pronto, già riesce a capire il gioco alla perfezione e già fa i movimenti giusti. Dal 67' Bale 6,5 - Comincia a strappare i primi applausi al suo pubblico. Trova sempre il modo giusto per mettere in difficoltà la Real Sociedad.

Benzema 7,5 - Dieci gol in dodici partite. In più anche quattro assist. Oggi ne fa uno ed uno, non si fa mancare niente. Carica sulle sue spalle il peso del Real Madrid e lo guida fino ai tre punti con un'altra prestazione sublime, da miglior attaccante in circolazione.

Hazard 7 - Finalmente il vero Hazard, quello che vale 100 milioni di euro. Come Batman e Robin, l'intesa con Benzema è perfetta. Mostra il suo talento al massimo con giocate mozzafiato. Era ora.