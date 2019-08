Le pagelle del Real Madrid - Kroos il migliore, difesa da sistemare

Risultato finale: Celta Vigo-Real Madrid 1-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 6.5 - Una parata miracolosa su Araujo, non può nulla su Losada. Per oltre un'ora spettatore non pagante.

Odriozola 5.5 - Non può essere lui il terzino titolare del Real Madrid. Troppi limiti difensivi. Da un suo errore grave arriva il pari del Celta a fine primo tempo, lo salva il Var che ravvisa un fuorigioco.

Varane 6 - Buona prestazione con qualche amnesia. Non trasmette sicurezza.

Ramos 6 - Come il compagno ha dei cali di concentrazione troppo pericolosi per un difensore da Real Madrid. Deve crescere anche fisicamente.

Marcelo 6 - Bene la fase offensiva, meno quella difensiva. Deve ritrovare brillantezza.

Modric 5 - Partita non da Modric. Prestazione sufficiente fino al rosso stupido che rischia di complicare la gara.

Casemiro 6 - Gioco semplice, interdizione ottima. Non eccelle in qualità ma è sempre al posto giusto.

Kroos 7 - Prestazione sontuosa e gol stupendo. Dopo l'annata scorsa tribolata dimostra a tutti perché è uno dei calciatori più vincenti di sempre.

Bale 6.5 - Da separato in casa a titolare e poi assist-man per il vantaggio di Benzema. Gioca un'ottima partita nonostante tutte le cose che ha dovuto sentire e leggere sul suo conto da maggio a oggi. Da vero professionista gioca e fa il suo dovere. Sicuri che questo Bale non serva al Real Madrid? (dal 75' Isco s.v.)

Benzema 6.5 - Solito centravanti cecchino. Ogni cosa che tocca la trasforma in oro. Non la sua miglior partita ma ha il merito di sbloccare un match non semplice. (dall'83' Jovic s.v.)

Vinicius J.6 - Ha numeri ma deve imparare a metterli a disposizione del collettivo. Crescerà ancora tanto. (dal 69' Vazquez 6.5 - Entra e mostra al compagno cosa vuol dire essere concreti. Per il lui il gol del 3-0 che chiude il match).