Le pagelle del Real Madrid - Male Isco, James entra e chiude il match

Risultato finale: Real Madrid-Granada 4-2.

© foto di J.M.Colomo

Areola 5 - La prima parata la compie dopo dieci minuti dall'inizio della ripresa, non viene mai chiamato in causa. Male nella ripresa, dove concede troppo e commette un fallo di rigore evitabile, un portiere simile non può distrarsi in questo modo.

Odriozola 5. - Ci prova in un paio di occasioni, ma non riesce mai a far male a Rui Silva. In difesa soffre molto, soprattutto nel secondo tempo non riesce a contenere le giocate degli esterni. Si rifà parzialmente allo scadere, quando affonda e confeziona l'assist del definitivo 4-2.

Ramos 5.5 - Solita prova in chiaroscuro da parte del centrale spagnolo: a tratti è il miglior centrale in circolazione, quando c'è da attaccare è uno dei più pericolosi. Le disattenzioni, però, sono davvero troppe. Un leader come lui non può permettersi questi cali.

Varane 5.5 - Troppe disattenzioni anche per il centrale francese: a grandi interventi alterna giocate discutibili, deve assolutamente migliorare in partite apparentemente innocue come questa.

Carvajal 6.5 - Gioca in una posizione non sua e porta a casa una prestazione da applausi. Il più concreto ed efficace nella linea difensiva del Real, sfiora il gol in due occasioni. Quando c'è da alzare le barricate non si tira indietro.

Kroos 6.5 - Uno dei migliori in casa Blancos nel primo tempo, fa la differenza grazie alle sue giocate, tutte di qualità. È costretto ad uscire dal campo per via di un problema fisico. (Dal 35' Modric 7 - Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa si inventa un gran gol dalla distanza. Non è solo classe, quando la partita si innervosisce ci mette anche il fisico).

Casemiro 6.5 - Le sue qualità le conoscono tutti, riesce a gestire con la solita esperienza le accelerazioni da parte degli ospiti. Peccato per l'atteggiamento, quando subisce fallo accentua molto: un campione del suo calibro potrebbe evitare certe sceneggiate.

Valverde 6.5 - Si vede poco, ma diventa fondamentale quando bisogna far ripartire la squadra. Bene soprattutto nell'azione del 2-0, il suo recupero con passaggio ad Hazard è da applausi.

Bale 6.5 - L'assist a Benzema dopo un paio di minuti può benissimo entrare nel manuale del calcio. Nella ripresa cala un po' troppo, ma comunque si impegna durante tutto il match. (Dall'83' James Rodriguez 7 - Entra benissimo in campo: sta bene e si vede nell'azione del quarto gol, riesce anche a trovare la gioia personale con poco tempo a disposizione).

Benzema 7.5 - Pronti via, si inventa il gol che spiana la strada ai padroni di casa. Nel primo tempo dimostra a tutti la sua superiorità, nella ripresa soffre la situazione che si va a creare dopo la seconda rete del Granada, ma comunque non si tira indietro e lotta fino al fischio finale.

Hazard 7 - Per i primi 44' non si vede praticamente mai, poi dal nulla si inventa un pallonetto da applausi. Nella ripresa entra anche nell'azione del 3-0: due palloni toccati, un gol e un assist. Non è in forma, ma va bene così. (Dal 71' Isco 5 - Non gli riesce niente, è in giornata no e se ne accorgono tutti dopo il primo pallone toccato).