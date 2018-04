Le pagelle del Real Madrid - Navas disastroso, Casemiro in difficoltà

Real Madrid-Juventus 1-3

Navas 4,5 - Erroraccio su Matuidi per il gol del 3-0, perde un pallone che era suo dalle mani. Si salva in un paio di situazioni con qualche buona parata.

Carvajal 5 - Surclassato da Mandzukic sulle palle alte, favorisce così la doppietta del croato, con un mismatch. Non chiude le diagonali, ma il suo apporto davanti non manca.

Varane 5 - Va ad un passo dal gol, colpisce una clamorosa traversa. Ma senza Ramos è in difficoltà anche lui in fase difensiva.

Vallejo 5,5 - Qualche incertezza di troppo, vista la giovane età. Viene buttato nella mischia per rimpiazzare Ramos e sbaglia qualcosina, ma ci può stare pensando alla sua situazione.

Marcelo 4,5 - Difende sempre male, dall'inizio della partita. Non riesce mai a ribattere alcun tipo di cross. Nel finale fa l'ala, senza risultati. Negativa la sua prestazione.

Kroos 6 - Il miglore della mediana, non soffre tanto e si incarica sempre di gestire i ritmi di gioco.

Casemiro 4,5 - Perde un bruttissimo pallone in apertura e regala il vantaggio alla Juventus. Sempre in difficoltà perché Higuain gioca su di lui e non trova mai le misure. Dal 46' Vazquez 6,5 - Entra benissimo, subito pimpante in campo. Dà tanta ampiezza e alla fine guadagna il rigore che vale la semifinale.

Modric 5 - Non incide praticamente mai su questa partita. Impalpabile, oggi non dà il suo apporto alla mediana del Real Madrid. Dal 75' Kovacic s.v.

Isco 6,5 - E' tra i migliori del Real Madrid. Su di lui Buffon si supera, un'altra volta non prende bene la mira. Ma almeno ci prova: intraprendente.

Bale 4,5 - Un solo lampo in tutto il primo tempo in campo. Zidane gli dà fiducia, ma lui non la ripaga. Spento. Dal 46' Asensio 6 - Un tempo fatto di tecnica e fraseggi coi compagni. Nessun grande guizzo, ma aiuta.

Ronaldo 7 - Il respiro profondo prima del calcio di rigore fa capire quanto sia pesante quel pallone. Ma lui non lo sbaglia, perché è un campionato. Non molla mai. E anche questa gara di ritorno trova la sua firma.