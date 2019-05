Le pagelle del Real Madrid - Navas unico a salvarsi nel grigiore generale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Navas 7 - Compie almeno due interventi decisivi. Capitola solo sulle reti di Moron e Jesé.

Carvajal 5.5 - Un giallo che poteva essere quasi un rosso. Poca spinta anche in avanti.

Varane 5 - Fatica anche lui sia in fase di marcatura che a guidare la difesa.

Nacho 5 - Barcollante, colpevole in occasione del gol di Moron. Anche in altre circostanze non è sicuro.

Marcelo 5.5 - Dinamismo sulla fascia, qualche sbavatura in fase di non possesso. Due tiri, ma anche sbavature in difesa.

Valverde 5.5 - Poca qualità in mezzo al campo. Ben presto finisce vittima della confusione della squadra blanca. (dal 70' Isco 5.5 - Un'occasione appena entrato e poi il nulla.)

Llorente 5.5 - Falloso, lento nel rilanciare l'azione. Partita con tante ombre.

Modric 5 - A corrente alternata: pochi stimoli per il Pallone d'Oro che non ha mai il passo giusto.

Vinicius 5.5 - Dinamico in avvio, poi si lascia inghiottire dal grigiore generale.

Benzema 5.5 - Un palo e poco più. Pochissimi palloni realmente giocabili. (dal 76' Vazquez s.v. - )

Brahim Diaz 5 - Mattinata negativa: non riesce mai a rendersi pericoloso. I difensori del Betis lo controllano senza problemi. (dal 60' Asenso 5.5 - Pochi spunti, mai realmente pericoloso.)