Le pagelle del Real Madrid - Odriozola il migliore, male l'attacco

Risultato finale: Alaves-Real Madrid 1-0

© foto di J.M.Colomo

Courtois - Risponde presente quando viene chiamato in causa, non può nulla sul gol di Garcia.

Odriozola 7 - Sostituire Marcelo non è cosa semplice, ma risulta alla fine il migliore del Real Madrid. Pulito nelle chiusure su Jony, a tratti l’unico in grado di creare pericoli dalle parti di Pacheco.

Ramos 5.5 - E' principalmente in avanti che i conti non tornano, ma ha le sue colpe nell'occasione che in extremis decide il match.

Varane 6 - Salva praticamente sulla linea il passaggio di Calleri verso Ibai Gomez, tenendo a galla i suoi.

Nacho 6 - Meno esplosivo di Odriozola, ma comunque efficace in entrambe le fasi. Porta a casa la sufficienza.

Kroos 5.5 - Incide poco in avanti, nonostante una buona dose di grinta. E’ comunque importante in fase di non possesso.

Modric 5 - Decisamente meno ispirato e meno trascinatore del solito. La manovra ne risente inevitabilmente.

Casemiro 5.5 - Giochicchia senza la convinzione dei giorni migliori a metà campo e viene sacrificato quando Lopetegui ha prova a cambiare marcia. Dal 62’ Asensio 5 - Entra, ma non cambia lo spartito.

Bale 5 - Non infiamma la manovra offensiva come potrebbe. Ci si aspetta sempre il massimo da un come lui. Dall’80’ Vinicius SV.

Benzema 5 - Ha a disposizione le poche chance di un primo tempo piuttosto incolore per la squadra, ma non riesce a regalare il vantaggio ai suoi. Viene sostituito all’intervallo. Dal 45’ Mariano - Troppo fumo nelle sue giocate. Manca concretezza.

Ceballos 5 - Funziona poco la collaborazione con i compagni di reparto. Non sfrutta la chance.