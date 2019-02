Le pagelle del Real Madrid - Prodezza Casemiro, Bale devastante

Atletico Madrid-Real Madrid 1-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Courtois 6 - Non ha colpa sulla magia di Griezmann, svolge un lavoro di ordinaria amministrazione nel primo tempo. Bell'intervento su Gimenez nella ripresa.

Carvajal 6 - Sbarra la strada a Lemar e non gli lascia spazio di manovra. Accompagna Vazquez sulla corsia esterna, senza però strafare nelle avanzate.

Varane 6 - Fa ottima guardia in difesa, annullando completamente Morata. Più complicato vedersela con Griezmann, ma il centrale se la cava egregiamente.

Ramos 7 - Una personalità mostruosa, alza il muro in difesa ed è pericoloso nel gioco aereo. Propizia di testa il vantaggio e sigla il raddoppio su calcio di rigore.

Reguilon 6.5 - Un bel derby per il terzino, costante in entrambe le fasi. Difende con attenzione, presidia la fascia e offre una spinta continua con diversi cross in mezzo.

Kroos 6 - Non disputa una partita strepitosa ma concreta. Fa quel che gli chiede Solari, garantendo fosforo e ossigeno al centrocampo.(Dall'84' Ceballos s.v.).

Casemiro 7 - Spettacolare la rovesciata che cambia volto al derby e porta il Real sullo 0-1. Si era concesso qualche leziosismo di troppo, si fa perdonare tra gli applausi.

Modric 6.5 - Le geometrie dei Blancos sono perfette grazie ai suoi piedi. L'apertura per il tris di Bale è magistrale. Nel finale si impegna ad arginare Rodrigo.

Vázquez 6 - Si disimpegna bene sulla corsia esterna, duettando con Vinicius sull'out opposto. Salta spesso Hernandez e mette un paio di deliziosi palloni in mezzo.

Benzema 6 - Non fa l'attaccante ma si dedica a un instancabile lavoro di sacrificio. Svolge un ruolo encomiabile di raccordo tra l'attacco e la trequarti. (Dall'88' Mariano Diaz s.v.).

Vinicius 6.5 - Parte con un po' di timidezza poi lascia esplodere il talento. Ha il merito di mettere in difficoltà uno come Godin e si procura il calcio di rigore. (Dal 57' Bale 7 - Al primo pallone toccato, mette a sedere Oblak e segna il 100° gol con la maglia del Real Madrid).