Le pagelle del Real Madrid – Ramos da incubo, Marcelo ci prova

Risultato finale: Barcellona-Real Madrid 5-1.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Courtois 4.5 - Su alcuni gol può farci poco, ma compie pochissime parate. Due incertezze in uscita regalano due reti al Barcellona.

Nacho 3 - Dovrà cancellare il 28 ottobre 2018 dal calendario. Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare, in affondo non si vede mai. Anzi, le falle principali nella "Barça" del Madrid sono tutte a destra.

Ramos 3 - L'immagine della serata è la testa scossa già dopo il primo gol subito. Sempre in ritardo, è il primo che crolla sotto i colpi di Suarez.

Varane 4.5 - Regala il calcio di rigore e soffre davvero troppo le giocate di Suarez. Esce per via di un problema fisico, ma gioca una pessima partita. (Dal 46' Vazquez 6 - Uno dei migliori in campo, quando entra prova a dare la scossa).

Marcelo 6.5 - Uno dei pochi sopra la sufficienza. Segna e prova a riaprire la sfida, ma predica nel deserto. (Dall'82' Mariano Diaz s.v.).

Modric 5 - Non si vede mai nel gioco del Real, soffre e perde palla. Solo il palo nel secondo tempo, poi si eclissa.

Casemiro 6 - Cerca di gestire il tracollo intervenendo su tutto e tutti, ma una piccola pezza non può arginare un torrente in piena.

Kroos 4.5 - È vero che siamo a pochi giorni da Halloween, ma il fantasma al Camp Nou arriva in anticipo. Si vede soltanto all'uscita dal campo.

Bale 5 - Prova a scompigliare le carte, ma il Barcellona lo chiude e lui calcia solo da lontano. Non è mai pericoloso, nemmeno con la sua velocità. (Dal 78' Asensio 5 - Non riesce in nessun modo a cambiare l'andamento del match).

Benzema 5.5 - Lotta e scalcia, prova in tutti i modi a reagire. Ma il pallone non entra, nemmeno quando inizia a calciare da lontano.

Isco 5 - Gioca bene in quei 20 minuti con il cambio di posizione, ma le partite sono fatte di 90'. Il Real spegne la luce, lui contribuisce a mandare in cortocircuito tutti.