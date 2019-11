Le pagelle del Real Madrid - Ramos fa e disfa. Isco revenant, male Bale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Areola 6 - Battuto solo dal calcio di rigore, ma non è che l'Alaves tiri tanto in porta. Non ha problemi nelle uscite sui cross degli avversari.

Carvajal 7 - La solita spinta, senza fermarsi mai. E, grazie alla sua predisposizione all'attacco, trova la rete decisivo con una zampata da attaccante più che da terzino destro.

Eder Militao 6 - Statico in difesa, ha l'unica mansione di tenere la posizione e coprire le scorribande di Ramos. Sufficiente.

Ramos 6,5 - Fa e disfa, prendendosi tutte le luci della ribalta. Sblocca l'incontro con un colpo di testa preciso, poi lo riapre con un fallo sciocco che causa il calcio di rigore per l'Alaves. Più volte beccato dal pubblico di casa, vi ingaggia un vero e proprio duello sui nervi.

Marcelo 6,5 - Gioca praticamente da ala sinistra e grazie a lui i centrocampisti possono aprire il compasso. Meno incisivo rispetto alle ultime due partite in cui aveva fatto benissimo. Salvataggio provvidenziale su Lucas Perez nel finale.

Modric 6 - Con la Real era stato il migliore, oggi torna a livelli medi, non i migliori per uno come lui. Ma sbaglia poco o nulla comunque. Dall'80' Modric s.v.

Casemiro 6,5 - Intelligente e grintoso, il giocatore indispensabile per Zidane. Sempre titolare, la stanchezza non gli pesa. Sfiora anche il gol con una bella sventola di destro.

Kroos 6,5 - Elegante come al solito, fa da metronomo e mette a referto l'assist per l'1-0 di Ramos.

Bale 5 - Prima da titolare dopo due mesi e tutte le polemiche, non ripaga la fiducia di Zidane. Nessuno squillo, a tratti pare nascondersi. Dal 67' Rodrygo 5,5 - Troppo irruente nelle giocate, non entra con serenità.

Benzema 6 - Il solito lavoro di rifinitura lontano dalla porta, a circumnavigare la difesa. Poche palle gol oggi, si dedica più al servizio per i compagni.

Isco 7 - Uno dei migliori. Schierato a sorpresa, fa vedere la sua classe nelle combinazioni e impegnando Pacheco più di una volta. Colpisce un legno e rientra anche in difesa. L'atteggiamento è dei migliori e fa ben sperare per il futuro. Revenant? Dal 90' Mendy s.v.