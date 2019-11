Le pagelle del Real Madrid - Rodrygo superstar, Benzema non tradisce

Risultato finale: Real Madrid-Galatasaray 6-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 6 -Spettatore non pagante. Qualche intervento non difficile.

Carvajal 7 - A destra spinge senza trovare ostacoli. Partita super.

Varane 6.5 - Dorme sogni tranquilli vista la pochezza degli avanti turchi.

Ramos 7 - Perfetto in difesa e anche quando insacca con lo scavetto il rigore del 3-0.

Marcelo 7 - Due assist e tanta qualità. Esce per il riacutizzarsi di un problema fisico. (dal 43' Mendy - Partecipa alla festa spingendo sulla sinistra e mostrando buona gamba).

Kroos 6.5 - Non deve faticare troppo e con la sua qualità, se non viene pressato, gioca da campione.

Casemiro 7 - Regia perfetta. Trova il gol di testa annullato poi per offside. (dal 60' Modric 6 - Entra a partita ormai ampiamente decisa)

Valverde 6 - Non deve neanche sudare troppo. Si limita a giocate semplici e precise.

Rodrygo 8 - Tripletta in Champions per un ragazzo del 2001. Ha tutte le carte per diventare un futuro campione.

Benzema 7 -Se il Real continua puntualmente a rinnovargli il contratto un motivo ci sarà. Doppietta e un assist per il centravanti francese.

Hazard 6.5 - Buoni spunte anche se ancora non si vede il giocatore ammirato al Chelsea. Oggi comunque una buona prestazione. (dal 69' Isco 6 - Un'occasione sventata di pochissimo. In tempo per partecipare alla festa).