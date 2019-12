Le pagelle del Real Madrid - Spettacolo Vinicius Jr, uragano Benzema

Risultato finale: Real Madrid-Espanyol 2-0

Courtois 6 - Viene chiamato in causa soltanto in un'occasione e rispondere presente, ottima la sua risposta sul colpo di testa ravvicinato di Granero. Per il resto soltanto qualche rimessa dal fondo per rendersi partecipe alla vittoria del Real Madrid.

Carvajal 6 - Meno utilizzata la corsia di destra rispetto a quella mancina, quando chiamato in causa si fa trovare pronto. In fase di non possesso invece non rischia praticamente nulla.

Varane 6,5 - Nessuna sbavatura in fase difensiva, glaciale in area di rigore avversaria. Mancino in diagonale perfetto che batte Diego Lopez, un gol da attaccante su assist di Karim Benzema.

Sergio Ramos 6 - Ordinaria amministrazione per il capitano del Real Madrid, pochissimi e rarissimi i pericoli apportati dagli avanti dell'Espanyol. Stavolta però non riesce a rendersi pericoloso in zona offensiva.

Mendy 5,5 - Nel complesso una prova convincente per lo strapagato terzino ex Lione, viaggia a grande velocità e con tanta costanza lungo la corsia mancina dialogando bene con Vinicius Jr. Peccato per l'errore nel finale, doppio giallo ed espulsione per lui.

Valverde 7 - Il Pajarito ha ormai trovato la sua dimensione nel centrocampo del Real Madrid, nuovamente preferito a Modric ma dimostra tutte le sue grandi qualità. Sempre al centro dell'azione, delizioso l'assist per Benzema.

Casemiro 6,5 - Il maggior distruttore di gioco della manovra avversaria, il brasiliano si conferma anche nel pomeriggio contro l'Espanyol. Strappa gli applausi del pubblico di casa con una scivolata perfetta su Darder pronto a battere a rete.

Kroos 6 - Meno nel vivo della manovra rispetto ai grandi match ma il suo apporto non manca, quando prende palla il tedesco sa come rendersi pericoloso. Paga qualche difetto di mira questo pomeriggio. (Dal 72' Modric 6 - Qualche buon pallone giocato nel finale del Bernabeu).

Rodrygo 5,5 - Più atteso di Vinicius Jr in questa stagione ma stranamente in ombra rispetto alle prime uscite, prova a rendersi pericoloso ma spesso viene murato da Calero che lo contiene bene. (Dal 86' Diaz sv).

Benzema 7 - Anche nella giornata che sembrava più cupa, il francese lascia il segno. Assist per Varane ma in mezzo qualche errore sotto porta, fenomenale quando dialoga con i compagni e freddo per l'undicesimo gol in Liga che chiude i conti.

Vinicius Jr. 7 - Con il brasiliano in campo lo spettacolo è assicurato. Movenze simili a quelle di Neymar, quando punta l'avversario sono sempre pericoli per la squadra ospite. Salta netto David Lopez, scalda i guanti di Diego Lopez in più di un'occasione tra gli applausi del Bernabeu. (Dal 85' Eder Militao sv).