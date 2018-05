Le pagelle del Real Madrid - Strepitoso Gareth Bale, in ombra Ronaldo

Risultato finale: Real Madrid-Liverpool 3-1

Navas 6 - Non può nulla sulla rete del momentaneo pareggio di Mané, da correggere qualche uscita alta ma contestualmente rischia anche pochissimo.

Carvajal 5,5 - Vittima di un problema muscolare è costretto a lasciare il campo dopo Salah, in tempo per rischiare qualche pericolo di troppo sugli affondi del velocissimo Mané e del terzino Robertson. (Dal 37' Nacho 6 - Corre meno pericoli rispetto al compagno sostituito, si lascia andare con intraprendenza a qualche discesa sulla corsia destra).

Varane 7 - Senza dubbio il migliore del pacchetto arretrato del Real Madrid, specie nel primo tempo è il leader assoluto dell'area di rigore sui palloni che giungono dalla fasce dei Reds.

Ramos 6,5 - Nulla da eccepire nella prova del capitano dei blancos, fischiato dal pubblico inglese per l'intervento che ha mandato ko Salah. Nel secondo tempo chiamato in causa poche volte dall'attacco dei Reds. Alza per la terza volta consecutiva al cielo la Champions League.

Marcelo 6 - Mezzo voto in meno per essersi perso in marcatura Mané che poi è bravo ad intercettare il colpo di testa di Lovren per il momentaneo pareggio, poi qualche minuto dopo serve l'assist per la rovesciata di Bale.

Modric 6,5 - Difficile strappare il pallone dai piedi del fuoriclasse croato, uno dei primi a tessere il gioco spagnolo e si sacrifica spesso anche in fase di non possesso.

Casemiro 6 - Si fa beffare troppo facilmente da Lovren che lo anticipa di testa in area di rigore e serve l'assist per Mané, poteva fare qualcosa in più a metà campo.

Kroos 5,5 - Stranamente meno preciso il centrocampista tedesco, qualche errore di troppo in fase di impostazione e alcuni piazzati non calciati al meglio.

Isco 5,5 - Stecca la partita più importante il gioiello spagnolo dei blancos, ha un pallone in area di rigore ma colpisce la traversa con la deviazione di Karius. Non lo si vede mai a testa alta ad accendere la luce del Real Madrid. (Dal 62' Bale 7,5 - Al primo pallone toccato regala al calcio una perla di rara bellezza, una rovesciata perfetta che rimarrà per sempre nella storia della Champions. Firma la doppietta con l'ausilio di Karius nel finale di gara. Un titolo che porta impresso il suo nome).

Ronaldo 5,5 - Manca all'appuntamento uno dei protagonisti più attesi della finale di Champions, ha l'occasione di siglare la rete ma viene anticipato sul più bello da Robertson.

Benzema 6,5 - Scaltro l'attaccante francese che doveva partire dalla panchina, sblocca lui il punteggio a Kiev sfruttando l'errore di Karius. Riscatta qualche precedente prestazione negativa. (Dal 89' Asensio sv).