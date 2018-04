Le pagelle del Real Madrid - Sublime Kovacic, ancora male Benzema

Risultato finale: Real Madrid-Leganes 2-1

© foto di J.M.Colomo

Casilla 6,5 - Ha il merito nella vittoria del Real Madrid per la grande parata sulla linea di porta a seguito della spaccata di Bustinza.

Achraf 6,5 - Ormai non è una grande sorpresa il giovane marocchino del Real Madrid, sgasa spesso su tutta la corsia destra sovrapponendosi a Gareth Bale.

Casemiro 6,5 - Si disimpegna alla grande nella posizione di difensore centrale, il brasiliano non sbaglia un intervento risultato spesso anche provvidenziale.

Vallejo 5,5 - Da rivedere il rendimento nella prima frazione, nel secondo tempo poi non è preciso in marcatura su Brasanac che accorcia le distanze.

Hernandez 5 - Non una partita memorabile per il giovane terzino, viene spesso asfaltato sulla corsia esterna dalle discese di Zaldua ed El Zhar.

Bale 6,5 - In avvio di gara si fa trovare subito e realizza la rete del vantaggio, si accende a tratti ma quando accelera diventa imprendibile per gli avversari.

Kovacic 7 - Al momento della sua uscita dal campo si spegne la luce del Real Madrid, non perde un pallone e regala tocchi sublimi per una buona ora di gioco. Grandissima prestazione dell'ex Inter. (Dal 62' Kroos 5,5 - Non incide dopo il suo ingresso in campo, poco nel vivo del gioco).

Llorente 5,5 - Peccato per il secondo tempo non perfetto, bene nella prima parte quando fa valere il suo dinamismo. Poteva fare di più per tutto il corso della gara.

Ceballos 6,5 - Ha voglia di mettersi in mostra per il poco utilizzo in stagione, ottime giocate dal punto di vista tecnico raccogliendo gli applausi del Bernabeu.

Mayoral 6,5 - Rete di rapina per il centravanti della Spagna U21, approfitta di un errore difensivo per realizzare la rete del momentaneo doppio vantaggio.

Benzema 5 - Voto pari ai gol realizzati in questa stagione, si conferma sottotono e non riesce mai a colpire verso la porta di Cuellar. Centravanti da recuperare. (Dal 62' Asensio 5,5 - Entra per dare maggiore imprevedibilità all'attacco blancos ma viene poco servito dai compagni).