Le pagelle del Real Madrid - Valverde si prende la scena, disastro Varane

Risultato finale: Real Madrid-Paris Saint-Germain 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 5,5 - Già dalle prime battute di gara non appare in grande spolvero, qualche respinta incerta e il rigore provocato con tanto di espulsione. Per sua fortuna l'arbitro e il VAR sbagliano la valutazione e tutto viene annullato. Sul primo gol del PSG viene beffato dal compagno Varane.

Carvajal 5,5 - Poche sortite offensive rispetto al collega mancino Marcelo ma buon lavoro lungo la corsia destra, nel primo tempo sfiora anche la gioia personale. Fatica nella ripresa dopo l'ingresso di Neymar.

Sergio Ramos 6 - Meno lavoro rispetto al solito per il capitano dei Blancos, il Paris Saint-Germain non punge quasi per tutta la serata. Non ha gross responsabilità durante la rimonta parigina.

Varane 4,5 - Riesce a rovinare una serata perfetta del Real Madrid, il suo errore spiana la strada per il pareggio del Paris Saint-Germain. Frittata in occasione del gol di Mbappé, un errore non da campione del mondo.

Marcelo 7 - E' tornato il calciatore ammirato durante l'epopea vincente del Real Madrid, terzino a tutto campo. Un'ala aggiunta, spinge come un forsennato e dalle sue sortite offensive nascono le migliori azioni dei padroni di casa. Suo l'assist per il raddoppio.

Valverde 7 - La ribalta che meritava il Pajarito. Il giovane centrocampista uruguayano è senza dubbio uno dei migliori in campo nella grande sfida, non solo lavoro sporco per lui. Dal suo destro nasce l'azione della rete del vantaggio madrileno. Standing ovation al momento del cambio. (Dal 77' Modric sv).

Casemiro 5,5 - Esteticamente non perfetto ma efficace. Una grande chiusura nel corso del primo tempo che non permette a Mbappé di involarsi a rete. Cala nella ripresa soprattutto nei minuti finali sulla rimonta del PSG.

Kroos 6,5 - Quando sale in cattedra sono dolori per il Paris Saint-Germain, mai schermato bene da Gana Gueye. Il tedesco trova ampio spazio per le sue giocate, almeno in tre occasioni sfiora la gioia del gol dalla distanza.

Isco 6 - Colpisce il palo poi ribattuto in rete da Benzema, per il resto prova a rendersi spesso pericoloso tra le linee. Abbassa il ritmo nella ripresa senza essere risultare decisivo, prova sufficiente la sua. (Dal 82' Rodrygo sv).

Benzema 7 - E' il grande protagonista di serata, una doppietta che meritava miglior epilogo per lui e per tutto il Real Madrid vista la prestazione offerta. Doppiette da attaccante di razza, è lui l'idolo del Bernabeu.

Hazard 6,5 - Un saggio della classe immensa del belga, riesce a rompere l'equilibrio della sfida creando superiorità numerica in mezzo al campo prendendosi gioco dei centrocampisti avversari. Tante belle giocate, esce anticipatamente per infortunio. (Dal 69' Bale 6 - Entra tra i fischi assordati del proprio pubblico, punge poco fino all'ultimo minuto. Punizione dal limite, mancino incredibile e palla che si stampa beffardamente sul palo che non cambia la sua storia con i tifosi dei Blancos).