Le pagelle del Real Madrid - Varane goleador, Courtois in spolvero

© foto di J.M.Colomo

Courtois 7,5 - Ha salvato i suoi a più riprese, con interventi degni da portiere tra i tre migliori al mondo. Eroe di giornata.

Carvajal 6 - Gara buona, non spinge tantissimo ma copre ottimamente sugli esterni avversari.

Militao 6 - Un po' troppo incerto sulle uscite in copertura, ma la sua fisicità fa soffrire tanto gli attaccanti del Getafe.

Varane 7,5 - Sigla un gol e mezzo, rendendosi pericoloso in avanti tanto quanto decisivo in copertura.

Mendy 6,5 - Fisicità incredibile per l'ex Lione, che corre tantissimo. Decisivo anche nel lob che porta all'autogol di Soria.

Modric 5,5 - Partita imbarazzante del croato, che patisce la fisicità di Arambarri e Maksimovic. Perennemente anticipato oggi. Segna, sì, ma il merito va tutto a Valverde.

Casemiro 7 - Metronomo per il Real, tiene tanto la difesa quanto il centrocampo, impostando meglio dei compagni di reparto.

Kroos 5,5 - Un po' meglio rispetto a Modric, ma gara comunque non sufficiente dell'ex Bayern che soffre il dinamismo avversario.

Dal 70' Valverde 7 - 20 minuti più recupero bastano per far capire perché il Real non può più fare a meno di lui. Abile a rompere il gioco avversario, a rifinire e a orchestrare l'azione che porterà al tap-in del tris firmato da Modric.

Bale 5,5 - Non si fa affatto vedere oggi, se non con qualche stop pregievole che vale l'ammonizione per Nyom. Sbaglia il gol del tris con un pallonetto pretenzioso.

Benzema 6,5 - Gara di sofferenza del francese, oggi troppo solo contro Djené e Cabrera. Sposta tanto, però, il baricentro con la sua mobilità.

Dall'81' Jovic 5 - Entra e si fa subito ammonire, andando anche vicino all'espulsione.

Isco 6 - Magari non pericolosissimo in avanti, è abile però a smistare il pallone e a dare tranquillità in fase di possesso.

Dal 70' Vinicius Jr. 5,5 - Dà corsa, ma è troppo impreciso sottoporta a più riprese.