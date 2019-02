Risultato finale: Real Madrid-Barcellona 0-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Navas 6 - Subisce tre reti ma non ha alcuna responsabilità, beffeggiato però da Suarez dagli undici metri con la conclusione a cucchiaio. Tre volte raccoglie la palla di fondo al sacco negli unici tentativi del Barcellona.

Carvajal 5 - Primo tempo abbastanza tranquillo per lui senza però alcuna sovrapposizione, naufraga nella ripresa quando viene lasciato praticamente sul posto da Dembele per la prima rete di Suarez. Perde il duello con il francese.

Varane 5 - Quando il Barcellona, quelle poche volte, attacca per vie centrali non è sicuramente perfetto. Nel tentativo di anticipare Suarez manda alla spalle di Navas il pallone del raddoppio blaugrana che taglia le gambe al Real Madrid.

Sergio Ramos 5,5 - Viene spesso cercato dai compagni sui calci piazzati, l'arma in più del capitano dei blancos. Non è la sua partita, si fa anticipare da Suarez. Un leggerezza che regala, insieme a Carvajal, il vantaggio al Barcellona.

Reguilon 6,5 - Senza dubbio tra i migliori in campo della sfida del Bernabeu, è il primo Clasico della sua carriera e non si fa prendere dall'emozione. Impeccabile in fase difensiva, apprezzabile quando si lancia in sovrapposizione dialogando bene con Vinicius Jr.

Modric 5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dal Pallone d'Oro, spesso riposa il fioretto per utilizzare la spada per contrastare Leo Messi. Mancano le sue geometrie ed invenzioni al gioco del Real Madrid.

Casemiro 5,5 - Con un Modric appannato, si prende la scena il brasiliano per buona parte della gara. Dopo il vantaggio del Barcellona comincia anche lui a scricchiolare commettendo poi il fallo da rigore ai danni di Suarez che chiude la sfida. (Dal 75' Valverde sv).

Kroos 6 - Il destro è di quelli preziosi e precisi, i calci piazzati del tedesco sono assist per i compagni. Peccato che gli inviti non sia raccolti benissimo dai Blancos, gli manca soltanto la giocata decisiva.

Lucas Vazquez 6 - L'uomo di Solari si disimpegna bene sia in fase offensiva che in quella difensiva ma non basta a questo Real Madrid, prestazione sufficiente senza grandi picchi. (Dal 69' Bale 5,5 - Ancora una volta parte della panchina, mandato in campo per far cambiare marcia ai padroni di casa che dopo un minuto dal suo ingresso in campo subiscono il raddoppio che chiude la contesa).

Benzema 5 - Poteva cambiare la storia di questa partita, nel primo tempo Vinicius Jr gli offre un pallone d'oro da insaccare in rete ma spara su Ter Stegen. Gli manca l'istinto del centravanti dimostrato però, suo malgrado, da Luis Suarez.

Vinicius Jr 6,5 - Uno dei pochi a salvarsi nel naufragio del Real Madrid, l'uomo copertina per la voglia dimostrata in campo e per le grandi giocate da brasiliano purosangue. Gli manca quel pizzico di concretezza per diventare devastante. (Dal 82' Asensio sv).