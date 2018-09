Le pagelle del Real - Sua maestà Modric, Isco delizia il Bernabeu

Real Madrid-Roma 3-0

© foto di J.M.Colomo

Navas 6,5 - Primo tempo da spettatore non pagante, ad inizio ripresa si sporca i guanti prima su bel tiro potente di Under, poi su un diagonale insidioso di Kolarov.

Carvajal 6 - A inizio gara con un po' più di precisione avrebbe potuto incidere sul punteggio. Esteticamente non è perfetto, ma è sempre molto efficace;

Varane 7 - Gara senza sbavature, si mangia Dzeko quasi in ogni duello: bene anche in fase di costruzione.

Sergio Ramos 6 - Un paio di sbavature di troppo, sfiora il gol con un colpo di testa nel primo tempo.

Marcelo 6 - Meno brillante rispetto al solito, è comunque sempre protagonista sulla sinistra: il fatto che giochi come un'ala aggiunta ormai non stupisce più.

Kroos 6,5 - Geometrie perfette le sue, fantastica la palla dopo quattro minuti per liberare Bale tra Fazio e Kolarov. Gestisce la partita con la sua rinomata classe.

Casemiro 6,5 - La sua presenza è troppo importante. Raddoppia su tutti, in ogni zona del campo, permettendo così al Real di recuperare palla alta e in poco tempo.

Modric 7,5 - Prestazione monumentale. Nel primo tempo mette davanti la porta Isco con un filtrante geniale, nella ripresa serve l'assist con il contagiri a Bale. In mezzo colpi di tacco, cambi di gioco e idee brillanti. Si sacrifica anche in fase di non possesso portando il pressing per non far ricevere De Rossi (dall'85' Ceballos s.v.)

Bale 7 -È fin da subito molto attivo ma impreciso e dopo pochi minuti sbaglia un gol molto semplice, spedendo la palla fuori con il sinistro dal limite dell'area. Nella ripresa colpisce una traversa, poi affina la mira e con un diagonale sinistro trova la rete del 2-0 (dal 73' Mariano 7 - Entra, tocca un paio di palloni e poi cala il tris con un gesto tecnico sontuoso: destro potente a giro sul palo lontano. Tutto con il numero sette sulle spalle, una maglietta pesante dalle parti del Bernabeu.)

Benzema 6,5 - Non finisce sul tabellino dei marcatori, ma la sua gara è assolutamente positive. Viene fuori dai due centrali della Roma, fa gioco e cerca di aiutare la squadra nella manovra. Non ha occasioni pulite per fare gol (dal 61' Asensio 6 - Che ha qualità fuori dal normale è lampante. Pecca di sufficienza nell'occasione da gol che ha sul suo mancino.)

Isco 7,5 - Parte largo a sinistra ma si accentra in ogni azione, lasciando libera la fascia per le sovrapposizioni di Marcelo. Va sempre a cercare la palla, vuole entrare nel vivo del gioco senza dare troppi punti di riferimento. All'8' ha una grande opportunità: si presenta a tu per tu con Olsen ma non riesce a superarlo. Il gol lo trova pochi secondi prima dell'intervallo, con una punizione magistrale dal limite dell'area: destro chirurgico sopra la barriera. Corre anche all'indietro mostrando tanta applicazione.