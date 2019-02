Le pagelle del Real - Vinicius e Asensio positivi, Courtois incerto

Risultato finale: Ajax-Real Madrid 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 5.5 - Grave errore sul gol annullato a Tagliafico, ma lo salva la Var. Capitola nella ripresa su Ziyech,

Carvajal 6 - In difesa Neres gli fa venire il mal di testa. Si riscatta con l'assist per il gol di Asensio.

Nacho 5 - Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza, ma più volte va in difficoltà con Tadic e compagni.

Ramos 6.5 - Cuore di capitano. Non molla mai, sembra sul punto di crollare, ma è lì, indomito. Non la sua migliore prestazione, ma c'è, come sempre.

Reguilon 5,5 - Minuti europei per il giovane terzino. Ci mette un po' a prendere le misure agli avversari. In ritardo sul gol di Ziyech.

Modric 6 - Pochi lampi per il Pallone d'Oro, ma di qualità. Anche a scartamento ridotto è sempre utile per la squadra.

Casemiro 6 - Fa girare il pallone e appena può va anche al tiro. Qualche pallone di troppo lasciato via.

Kroos 6 - Si butta in avanti appena possibile. Fa in modo sufficiente le due fasi.

Bale 5 - Va a sprazzi e non riesce ad essere incisivo. Colma con l'esperienza una non perfetta condizione fisica. Via dopo un'ora. ( Dal 61' Vazquez 5.5 - Pochi spunti realmente pericolosi).

Benzema 6.5 - Una splendida rete al termine di un'azione altrettanto notevole. Benzema si conferma cannoniere di assoluto livello a coronamento di una gara non proprio esaltante. ( Dal 73' Asensio 7 - Venti minuti e una rete. What else?)

Vinicius 7 - Riuscissi a togliere alcune imperfezioni (lunghe pause nella manovra), sarebbe già bello e pronto. Suo l'assist per il gol di Benzema. Ha margine notevole di crescita. ( Dall'81' Mariano s.v.) -